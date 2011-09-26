В 8-м сезоне сериала «Адвокат-8» Сергей Петрович Одинцов возвращается домой и находит в комнате труп своей супруги Натальи. Адвокат Зимин готов помочь главному подозреваемому в этом убийстве, поскольку считает, что его подставили. Алексей опрашивает соседей и знакомых семьи и выясняет, что вокруг них ходило немало слухов. Следующее дело оказывается не менее интересным и запутанным. К Зимину приходит родная сестра Бориса Волкова, брата которой обвинили в двойном убийстве. Девушка со слезами на глазах просила успешного адвоката помочь ей. Она сообщила, что на месте преступления — в комнате исполнительницы Илзы — нашли оружие Бори.