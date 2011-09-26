Menu
Advokat 2004 - 2011, season 8

Title Серия 8
Season premiere 26 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Advokat" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Адвокат-8» Сергей Петрович Одинцов возвращается домой и находит в комнате труп своей супруги Натальи. Адвокат Зимин готов помочь главному подозреваемому в этом убийстве, поскольку считает, что его подставили. Алексей опрашивает соседей и знакомых семьи и выясняет, что вокруг них ходило немало слухов. Следующее дело оказывается не менее интересным и запутанным. К Зимину приходит родная сестра Бориса Волкова, брата которой обвинили в двойном убийстве. Девушка со слезами на глазах просила успешного адвоката помочь ей. Она сообщила, что на месте преступления — в комнате исполнительницы Илзы — нашли оружие Бори. 

5.4 IMDb
"Advokat" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Season 8
Работа на две ставки
Season 8 Episode 1
26 September 2011
Последний пенальти
Season 8 Episode 2
27 September 2011
Школьная королева
Season 8 Episode 3
28 September 2011
Призывник
Season 8 Episode 4
29 September 2011
Сладкий дым
Season 8 Episode 5
3 October 2011
Путевка в смерть
Season 8 Episode 6
4 October 2011
Когти тигрицы
Season 8 Episode 7
5 October 2011
Фатальное желание
Season 8 Episode 8
6 October 2011
Близкие люди
Season 8 Episode 9
10 October 2011
По закону совести
Season 8 Episode 10
11 October 2011
Весь этот джаз
Season 8 Episode 11
12 October 2011
Номер 200
Season 8 Episode 12
13 October 2011
Буква закона
Season 8 Episode 13
17 October 2011
Настоящая цена
Season 8 Episode 14
18 October 2011
Кукловод
Season 8 Episode 15
19 October 2011
Черный бумер
Season 8 Episode 16
20 October 2011
Прошу убрать в номере
Season 8 Episode 17
24 October 2011
Роковой пикник
Season 8 Episode 18
25 October 2011
Дама треф
Season 8 Episode 19
26 October 2011
Мигалка
Season 8 Episode 20
27 October 2011
Хозяин мира
Season 8 Episode 21
31 October 2011
Певец свободы
Season 8 Episode 22
1 November 2011
Придорожный блюз
Season 8 Episode 23
2 November 2011
Смертельный номер
Season 8 Episode 24
3 November 2011
TV series release schedule
