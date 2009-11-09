В 7-м сезоне сериала «Адвокат-7» Люба сталкивается с серьезными проблемами. Ее заставляют дать обвинительные показания против военнослужащего Никольского. После того как девушка отказывается, она попадает за решетку. Зимин шокирован случившимся и приступает к собственному расследованию. Он хочет понять, кому насолила его коллега. Зимину удается помочь Любе. Следующим делом адвоката становится защита директора клуба исторической реконструкции, которого считают виновным в халатности. Во время сражения умер один из игроков, но Алексей сомневается в том, что его смерть была несчастным случаем.