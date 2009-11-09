Menu
Advokat 2004 - 2011 season 7

Advokat season 7 poster
Advokat 12+
Title Серия 7
Season premiere 9 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Advokat" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Адвокат-7» Люба сталкивается с серьезными проблемами. Ее заставляют дать обвинительные показания против военнослужащего Никольского. После того как девушка отказывается, она попадает за решетку. Зимин шокирован случившимся и приступает к собственному расследованию. Он хочет понять, кому насолила его коллега. Зимину удается помочь Любе. Следующим делом адвоката становится защита директора клуба исторической реконструкции, которого считают виновным в халатности. Во время сражения умер один из игроков, но Алексей сомневается в том, что его смерть была несчастным случаем.

5.4 IMDb
"Advokat" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Незаконное вторжение
Season 7 Episode 1
9 November 2009
Недопустимая самооборона
Season 7 Episode 2
10 November 2009
Кавалергарда век недолог
Season 7 Episode 3
11 November 2009
Призрачность
Season 7 Episode 4
12 November 2009
Семейные ценности
Season 7 Episode 5
16 November 2009
Любовь до гроба
Season 7 Episode 6
17 November 2009
Вновь отркрывшиеся обстоятельства
Season 7 Episode 7
18 November 2009
Смертельная угроза
Season 7 Episode 8
19 November 2009
Найди своих друзей и близких
Season 7 Episode 9
23 November 2009
Большая медведица
Season 7 Episode 10
24 November 2009
Мёртвая натура
Season 7 Episode 11
25 November 2009
Старые счеты
Season 7 Episode 12
26 November 2009
Материнское сердце
Season 7 Episode 13
15 February 2010
Младшие станут старшими
Season 7 Episode 14
16 February 2010
День книголюба
Season 7 Episode 15
17 February 2010
Аполлон
Season 7 Episode 16
18 February 2010
Химия и смерть
Season 7 Episode 17
22 February 2010
Слабый пол
Season 7 Episode 18
23 February 2010
В поисках эмоций
Season 7 Episode 19
24 February 2010
Турецкий снег
Season 7 Episode 20
25 February 2010
Родственные души
Season 7 Episode 21
1 March 2010
Долгая расплата
Season 7 Episode 22
2 March 2010
Смерть самурая
Season 7 Episode 23
3 March 2010
Ход королевы
Season 7 Episode 24
4 March 2010
TV series release schedule
