Advokat 2004 - 2011 season 4

Advokat season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Advokat Seasons Season 4

Advokat 12+
Title Сезон 4
Season premiere 24 February 2007
Production year 2007
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Advokat" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Адвокат-4» Зимин с Верой продолжают отстаивать честь людей, которые оказываются на скамье подсудимых. Антиквар Лев Ольшанский выиграл крупную сумму денег в казино, после чего был жестоко убит. Алексею удается выяснить личность настоящего преступника. Осталось убедить в этом суд. Тем временем Алексей вскоре и сам нуждается в защите. Его обвинили в покушении на убийство успешного предпринимателя. Вера смогла доказать его невиновность с помощью Любы Коротковой – инициативной ассистентки адвоката Прохорова, которая в прошлом работала в правоохранительных органах. После этого Алексей переманил Любу в свою команду.

Series rating

0.0
5.4 IMDb
"Advokat" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выигрыш
Season 4 Episode 1
24 February 2007
Пагубная страсть
Season 4 Episode 2
26 February 2007
Любовник
Season 4 Episode 3
19 May 2007
Работа над ошибками
Season 4 Episode 4
21 May 2007
Уговор дороже денег
Season 4 Episode 5
22 May 2007
Кровавый спорт
Season 4 Episode 6
23 May 2007
Чужое золото
Season 4 Episode 7
24 May 2007
Самурай
Season 4 Episode 8
28 May 2007
Ложный вызов
Season 4 Episode 9
29 May 2007
Чёрный человек
Season 4 Episode 10
30 May 2007
Убийство по интернету
Season 4 Episode 11
31 May 2007
Иногда они возвращаются
Season 4 Episode 12
4 June 2007
