В 4-м сезоне сериала «Адвокат-4» Зимин с Верой продолжают отстаивать честь людей, которые оказываются на скамье подсудимых. Антиквар Лев Ольшанский выиграл крупную сумму денег в казино, после чего был жестоко убит. Алексею удается выяснить личность настоящего преступника. Осталось убедить в этом суд. Тем временем Алексей вскоре и сам нуждается в защите. Его обвинили в покушении на убийство успешного предпринимателя. Вера смогла доказать его невиновность с помощью Любы Коротковой – инициативной ассистентки адвоката Прохорова, которая в прошлом работала в правоохранительных органах. После этого Алексей переманил Любу в свою команду.