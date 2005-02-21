Menu
Advokat 2004 - 2011 season 2

Season premiere 21 February 2005
Production year 2005
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Advokat" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Адвокат-2» для юриста Алексея Зимина является делом чести докопаться до истины и отправить за решетку истинного виновника преступления. Однажды сосед Зимина оказывается в беде: его считают виновным в совершении двойного убийства и попытке сексуального насилия. Зимин переживает за мать этого человека и выражает готовность выступить его защитником во время судебного заседания. Молодой человек получил оправдательный приговор, вот только молодая девушка-следователь осталась непреклонна. Затем Зимин взялся помогать мужчине, у которого бывшая супруга похитила сына.

Дезертир: Часть 1
Season 2 Episode 1
21 February 2005
Дезертир: Часть 2
Season 2 Episode 2
22 February 2005
Поступок
Season 2 Episode 3
23 February 2005
Точки над i
Season 2 Episode 4
24 February 2005
Авария
Season 2 Episode 5
28 February 2005
Оборотни
Season 2 Episode 6
1 March 2005
Свидетель
Season 2 Episode 7
2 March 2005
Главная роль
Season 2 Episode 8
3 March 2005
Любовный квадрат
Season 2 Episode 9
7 March 2005
Темная комната
Season 2 Episode 10
8 March 2005
Голос разума
Season 2 Episode 11
9 March 2005
Мститель
Season 2 Episode 12
10 March 2005
