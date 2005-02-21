Во 2-м сезоне сериала «Адвокат-2» для юриста Алексея Зимина является делом чести докопаться до истины и отправить за решетку истинного виновника преступления. Однажды сосед Зимина оказывается в беде: его считают виновным в совершении двойного убийства и попытке сексуального насилия. Зимин переживает за мать этого человека и выражает готовность выступить его защитником во время судебного заседания. Молодой человек получил оправдательный приговор, вот только молодая девушка-следователь осталась непреклонна. Затем Зимин взялся помогать мужчине, у которого бывшая супруга похитила сына.