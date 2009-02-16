В 6-м сезоне сериала «Адвокат-6» Зимин решает помочь профессору Дмитрию Алексеевичу, который попал в неприятную ситуацию. Юная девушка Анастасия пожаловалась ему на своего супруга, который оказался деспотом. Дмитрий отправился в дом Насти, чтобы помочь ей разобраться с домашним тираном, и обнаружил его мертвым. Во время следующего расследования Нину Рогожину обвиняют в смерти отчима и покушении на сестру. Зимин уже помогал однажды этой семье, но тогда помогать приходилось ныне покойному мужчине. Он был подозреваемым в убийстве супруги. От психоаналитика юрист выяснил, что отчим насиловал Нину, когда она еще училась в школе.