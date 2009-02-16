Menu
Advokat 2004 - 2011 season 6

Advokat 12+
Title Серия 6
Season premiere 16 February 2009
Production year 2009
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Advokat" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Адвокат-6» Зимин решает помочь профессору Дмитрию Алексеевичу, который попал в неприятную ситуацию. Юная девушка Анастасия пожаловалась ему на своего супруга, который оказался деспотом. Дмитрий отправился в дом Насти, чтобы помочь ей разобраться с домашним тираном, и обнаружил его мертвым. Во время следующего расследования Нину Рогожину обвиняют в смерти отчима и покушении на сестру. Зимин уже помогал однажды этой семье, но тогда помогать приходилось ныне покойному мужчине. Он был подозреваемым в убийстве супруги. От психоаналитика юрист выяснил, что отчим насиловал Нину, когда она еще училась в школе.

"Advokat" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Седина в бороду
Season 6 Episode 1
16 February 2009
Статья 134
Season 6 Episode 2
17 February 2009
Дохлый номер
Season 6 Episode 3
18 February 2009
Игра на чувствах
Season 6 Episode 4
19 February 2009
Несчастный случай
Season 6 Episode 5
23 February 2009
Смысл жизни
Season 6 Episode 6
24 February 2009
Стрела для полковника
Season 6 Episode 7
25 February 2009
Огонь любви
Season 6 Episode 8
26 February 2009
Пристав
Season 6 Episode 9
2 March 2009
Горячие улики
Season 6 Episode 10
3 March 2009
Отцы и детки
Season 6 Episode 11
4 March 2009
Высокие технологии
Season 6 Episode 12
5 March 2009
Неотпущенный грех
Season 6 Episode 13
9 March 2009
Дважды о любви
Season 6 Episode 14
10 March 2009
Реквием по мечте
Season 6 Episode 15
11 March 2009
Призрак
Season 6 Episode 16
12 March 2009
