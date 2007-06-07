Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Advokat 2004 - 2011 season 5

Advokat season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Advokat Seasons Season 5

Advokat 12+
Title Серия 5
Season premiere 11 February 2008
Production year 2008
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Advokat" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Адвокат-5» помощница Зимина Любовь защищает интересы врача, которая оказывает женщинам косметологические услуги, от недовольной пациентки. Зимин принимается за расследование загадочной гибели Горельской. По версии прокуратуры, пожилую женщину убил внук, но у юриста есть большие сомнения на этот счет. Он изо всех сил хочет отыскать виновных. Люба в это время хочет выступить в качестве адвоката подростка, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Чем больше молодая женщина погружается в расследование, тем больше хочет отказаться защищать школьника.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.4 IMDb
Write review
"Advokat" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Красота требует жертв
Season 5 Episode 1
11 February 2008
Роман с камнем
Season 5 Episode 2
12 February 2008
Гроза
Season 5 Episode 3
7 June 2007
Любовь рифма кровь
Season 5 Episode 4
11 June 2007
Поджигатели
Season 5 Episode 5
12 June 2007
Дьявол кроется в деталях
Season 5 Episode 6
13 June 2007
Красивая жизнь
Season 5 Episode 7
14 June 2007
Страсть к игре
Season 5 Episode 8
18 June 2007
Стань первым
Season 5 Episode 9
19 June 2007
Месть и закон
Season 5 Episode 10
20 June 2007
Защита вопреки
Season 5 Episode 11
21 June 2007
Старая любовь
Season 5 Episode 12
25 June 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more