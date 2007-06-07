В 5-м сезоне сериала «Адвокат-5» помощница Зимина Любовь защищает интересы врача, которая оказывает женщинам косметологические услуги, от недовольной пациентки. Зимин принимается за расследование загадочной гибели Горельской. По версии прокуратуры, пожилую женщину убил внук, но у юриста есть большие сомнения на этот счет. Он изо всех сил хочет отыскать виновных. Люба в это время хочет выступить в качестве адвоката подростка, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Чем больше молодая женщина погружается в расследование, тем больше хочет отказаться защищать школьника.