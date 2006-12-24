Menu
Advokat 2004 - 2011 season 3

Title Сезон 3
Season premiere 24 December 2006
Production year 2006
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
В 3-м сезоне сериала «Адвокат-3» Алексей Зимин вновь борется на стороне добра, защищая тех, кто несправедливо оказался на скамье подсудимых. К главному герою обратилась бывшая супруга, чей новый муж столкнулся с большими неприятностями. Затем происходит так, что и Вера, и Зимин имеют дело с расследованиями, в которых связующим звеном является романтическая история. А следующим подзащитным Зимина выступает банщик Костров, которого обвиняют в убийстве человека, скончавшегося в парилке от удушья. Кто-то заблокировал дверь тростью, принадлежащей банщику, а несчастный старик ничего не может вспомнить о событиях того вечера.

"Advokat" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Эпидемия
Season 3 Episode 1
24 December 2006
Роковое влечение
Season 3 Episode 2
25 December 2006
Ложь
Season 3 Episode 3
26 December 2006
История болезни
Season 3 Episode 4
27 December 2006
Смягчающее обстоятельство
Season 3 Episode 5
28 December 2006
Виражи судьбы
Season 3 Episode 6
11 February 2007
Исключения из правил
Season 3 Episode 7
12 February 2007
Ради любви
Season 3 Episode 8
13 February 2007
Блеф
Season 3 Episode 9
14 February 2007
Суд совести
Season 3 Episode 10
15 February 2007
Детские игры
Season 3 Episode 11
19 February 2007
Последний шанс
Season 3 Episode 12
20 February 2007
