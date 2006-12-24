В 3-м сезоне сериала «Адвокат-3» Алексей Зимин вновь борется на стороне добра, защищая тех, кто несправедливо оказался на скамье подсудимых. К главному герою обратилась бывшая супруга, чей новый муж столкнулся с большими неприятностями. Затем происходит так, что и Вера, и Зимин имеют дело с расследованиями, в которых связующим звеном является романтическая история. А следующим подзащитным Зимина выступает банщик Костров, которого обвиняют в убийстве человека, скончавшегося в парилке от удушья. Кто-то заблокировал дверь тростью, принадлежащей банщику, а несчастный старик ничего не может вспомнить о событиях того вечера.