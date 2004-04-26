Menu
Advokat 2004 - 2011 season 1

Title Сезон 1
Season premiere 26 April 2004
Production year 2004
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 45 minutes
"Advokat" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Адвокат-1» честный и справедливый Зимин берется за самые запутанные и сложные расследования, чтобы оправдать невиновных и найти тех, кто в действительности ответствен за преступление. В убийстве обвиняют солидного предпринимателя. Правда, непонятно, зачем этому человеку понадобилось совершать такой поступок. Во время преступления в соседней комнате находилась девушка по имени Лада, но она не может ничего сообщить следствию. Зимин чувствует, что здесь что-то нечисто. После убийства крупного бизнесмена Дубинского, в котором обвиняют его молодую супругу, следователь Скворцов просит Зимина о помощи.

"Advokat" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Алиби для королевы: Часть 1
Season 1 Episode 1
26 April 2004
Алиби для королевы: Часть 2
Season 1 Episode 2
27 April 2004
Алиби для королевы: Часть 3
Season 1 Episode 3
28 April 2004
Побег: Часть 1
Season 1 Episode 4
29 April 2004
Побег: Часть 2
Season 1 Episode 5
30 April 2004
Бой без правил: Часть 1
Season 1 Episode 6
3 May 2004
Бой без правил: Часть 2
Season 1 Episode 7
4 May 2004
Признание: Часть 1
Season 1 Episode 8
5 May 2004
Признание: Часть 2
Season 1 Episode 9
6 May 2004
Лонглайф: Часть 1
Season 1 Episode 10
10 May 2004
Лонглайф: Часть 2
Season 1 Episode 11
11 May 2004
Дело простых людей: Часть 1
Season 1 Episode 12
12 May 2004
Дело простых людей: Часть 2
Season 1 Episode 13
13 May 2004
