В 1-м сезоне сериала «Адвокат-1» честный и справедливый Зимин берется за самые запутанные и сложные расследования, чтобы оправдать невиновных и найти тех, кто в действительности ответствен за преступление. В убийстве обвиняют солидного предпринимателя. Правда, непонятно, зачем этому человеку понадобилось совершать такой поступок. Во время преступления в соседней комнате находилась девушка по имени Лада, но она не может ничего сообщить следствию. Зимин чувствует, что здесь что-то нечисто. После убийства крупного бизнесмена Дубинского, в котором обвиняют его молодую супругу, следователь Скворцов просит Зимина о помощи.