S.W.A.T. 2017 - 2025, season 8

S.W.A.T. season 8 poster
Kinoafisha TV Shows S.W.A.T. Seasons Season 8

S.W.A.T.
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 18 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes

Series rating

0.0
Rate 5 votes
7.2 IMDb
Vanished
Season 8 Episode 1
18 October 2024
Gang Unit
Season 8 Episode 2
25 October 2024
Life
Season 8 Episode 3
1 November 2024
The Sepulveda Protocol
Season 8 Episode 4
8 November 2024
Human Interest
Season 8 Episode 5
15 November 2024
Hot Button
Season 8 Episode 6
22 November 2024
Home
Season 8 Episode 7
6 December 2024
Left of Boom
Season 8 Episode 8
13 December 2024
Open Season
Season 8 Episode 9
31 January 2025
The Heights
Season 8 Episode 10
7 February 2025
Amber
Season 8 Episode 11
14 February 2025
Deep Cover
Season 8 Episode 12
21 February 2025
High Ground
Season 8 Episode 13
28 February 2025
The Santa Clara
Season 8 Episode 14
7 March 2025
Hostages
Season 8 Episode 15
14 March 2025
Hail Mary
Season 8 Episode 16
4 April 2025
The Enemy Within
Season 8 Episode 17
11 April 2025
Exploited
Season 8 Episode 18
18 April 2025
Run to Ground
Season 8 Episode 19
2 May 2025
Devil Dog
Season 8 Episode 20
9 May 2025
Ride or Die
Season 8 Episode 21
16 May 2025
Return to Base
Season 8 Episode 22
16 May 2025
