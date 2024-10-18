Menu
S.W.A.T. 2017 - 2025, season 8
S.W.A.T.
Original title
Season 8
Title
Сезон 8
Season premiere
18 October 2024
Production year
2024
Number of episodes
22
Runtime
15 hours 46 minutes
Series rating
0.0
Rate
5
votes
7.2
IMDb
Write review
S.W.A.T. List of episodes
Vanished
Season 8
Episode 1
18 October 2024
Gang Unit
Season 8
Episode 2
25 October 2024
Life
Season 8
Episode 3
1 November 2024
The Sepulveda Protocol
Season 8
Episode 4
8 November 2024
Human Interest
Season 8
Episode 5
15 November 2024
Hot Button
Season 8
Episode 6
22 November 2024
Home
Season 8
Episode 7
6 December 2024
Left of Boom
Season 8
Episode 8
13 December 2024
Open Season
Season 8
Episode 9
31 January 2025
The Heights
Season 8
Episode 10
7 February 2025
Amber
Season 8
Episode 11
14 February 2025
Deep Cover
Season 8
Episode 12
21 February 2025
High Ground
Season 8
Episode 13
28 February 2025
The Santa Clara
Season 8
Episode 14
7 March 2025
Hostages
Season 8
Episode 15
14 March 2025
Hail Mary
Season 8
Episode 16
4 April 2025
The Enemy Within
Season 8
Episode 17
11 April 2025
Exploited
Season 8
Episode 18
18 April 2025
Run to Ground
Season 8
Episode 19
2 May 2025
Devil Dog
Season 8
Episode 20
9 May 2025
Ride or Die
Season 8
Episode 21
16 May 2025
Return to Base
Season 8
Episode 22
16 May 2025
