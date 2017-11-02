В 1-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» вооруженные силы США создают в Лос-Анджелесе уникальное спецподразделение для борьбы с преступностью в мирное время. В команду принимают лучших молодых спецназовцев, которым предстоит ежедневно идти на риск, чтобы защищать покой мегаполиса. Работы у ребят оказывается немало: то городскую телевышку захватят террористы, то в метро обнаружится взрывное устройство, то маленького сына иностранного посла похитят с целью получения выкупа. Группой руководит бывший морской пехотинец, а ныне полицейский – сержант Дэниел Харрельсон, также известный как Хондо.