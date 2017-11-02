Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

S.W.A.T. 2017, season 1

S.W.A.T. season 1 poster
Kinoafisha TV Shows S.W.A.T. Seasons Season 1

S.W.A.T.
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"S.W.A.T." season 1 description

В 1-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» вооруженные силы США создают в Лос-Анджелесе уникальное спецподразделение для борьбы с преступностью в мирное время. В команду принимают лучших молодых спецназовцев, которым предстоит ежедневно идти на риск, чтобы защищать покой мегаполиса. Работы у ребят оказывается немало: то городскую телевышку захватят террористы, то в метро обнаружится взрывное устройство, то маленького сына иностранного посла похитят с целью получения выкупа. Группой руководит бывший морской пехотинец, а ныне полицейский – сержант Дэниел Харрельсон, также известный как Хондо.

Series rating

0.0
Rate 5 votes
7.2 IMDb
Write review
S.W.A.T. List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Pilot
Season 1 Episode 1
2 November 2017
Cuchillo
Season 1 Episode 2
9 November 2017
Pamilya
Season 1 Episode 3
16 November 2017
Radical
Season 1 Episode 4
23 November 2017
Imposters
Season 1 Episode 5
30 November 2017
Octane
Season 1 Episode 6
7 December 2017
Homecoming
Season 1 Episode 7
14 December 2017
Miracle
Season 1 Episode 8
21 December 2017
Blindspots
Season 1 Episode 9
4 January 2018
Seizure
Season 1 Episode 10
11 January 2018
K-town
Season 1 Episode 11
18 January 2018
Contamination
Season 1 Episode 12
1 February 2018
Fences
Season 1 Episode 13
1 March 2018
Ghosts
Season 1 Episode 14
8 March 2018
Crews
Season 1 Episode 15
29 March 2018
Payback
Season 1 Episode 16
5 April 2018
Armory
Season 1 Episode 17
12 April 2018
Patrol
Season 1 Episode 18
19 April 2018
Source
Season 1 Episode 19
26 April 2018
Vendetta
Season 1 Episode 20
3 May 2018
Hunted
Season 1 Episode 21
10 May 2018
Hoax
Season 1 Episode 22
17 May 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more