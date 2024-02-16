В 7-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» после серии ограблений команда собирается остановить банду, преследующую пожилых людей. Кроме того, давний друг Хондо и бывший командир отряда морской пехоты Дэнни Райт обращается к Хондо за помощью, когда его дочь пропадает без вести. Когда секретная информация попадает в чужие руки, команда спешит остановить опасный заговор против бывших жителей Соединенных Штатов Америки. Военнослужащий Лука оказывается перед непростым выбором, когда один из членов его семьи неожиданно заболевает. Команда возвращается к своему привычному патрулированию улиц.