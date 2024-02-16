Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

S.W.A.T. 2017, season 7

S.W.A.T. season 7 poster
Kinoafisha TV Shows S.W.A.T. Seasons Season 7

S.W.A.T.
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 16 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"S.W.A.T." season 7 description

В 7-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» после серии ограблений команда собирается остановить банду, преследующую пожилых людей. Кроме того, давний друг Хондо и бывший командир отряда морской пехоты Дэнни Райт обращается к Хондо за помощью, когда его дочь пропадает без вести. Когда секретная информация попадает в чужие руки, команда спешит остановить опасный заговор против бывших жителей Соединенных Штатов Америки. Военнослужащий Лука оказывается перед непростым выбором, когда один из членов его семьи неожиданно заболевает. Команда возвращается к своему привычному патрулированию улиц. 

Series rating

0.0
Rate 5 votes
7.2 IMDb
Write review
S.W.A.T. List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
The Promise
Season 7 Episode 1
16 February 2024
Peace Talks
Season 7 Episode 2
23 February 2024
Good for Nothing
Season 7 Episode 3
1 March 2024
Spare Parts
Season 7 Episode 4
8 March 2024
End of the Road
Season 7 Episode 5
8 March 2024
Escape
Season 7 Episode 6
15 March 2024
Last Call
Season 7 Episode 7
5 April 2024
Family Man
Season 7 Episode 8
12 April 2024
Honeytrap
Season 7 Episode 9
19 April 2024
SNAFU
Season 7 Episode 10
26 April 2024
Whispers
Season 7 Episode 11
3 May 2024
Allegiance
Season 7 Episode 12
10 May 2024
Twenty Squad
Season 7 Episode 13
17 May 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more