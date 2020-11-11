В 4-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» Хондо и его отец сталкиваются с расовой напряженностью в Лос-Анджелесе. Им приходится решать постепенно назревающий конфликт между городской полицией и коренным чернокожим сообществом. Также ходят слухи, что давно разыскиваемый международный криминальный авторитет скрывается на территории, которую оберегает S.W.A.T. Хондо и его ребятам придется потрудиться, чтобы выйти на его след. Лерой просит Харрельсона выступить в суде на его стороне, чтобы получить условно-досрочное освобождение и вернуть себе опеку над Дэррилом.