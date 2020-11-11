Menu
S.W.A.T. 2017, season 4

Kinoafisha TV Shows S.W.A.T. Seasons Season 4

S.W.A.T.
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 11 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 18
Runtime 12 hours 54 minutes
"S.W.A.T." season 4 description

В 4-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» Хондо и его отец сталкиваются с расовой напряженностью в Лос-Анджелесе. Им приходится решать постепенно назревающий конфликт между городской полицией и коренным чернокожим сообществом. Также ходят слухи, что давно разыскиваемый международный криминальный авторитет скрывается на территории, которую оберегает S.W.A.T. Хондо и его ребятам придется потрудиться, чтобы выйти на его след. Лерой просит Харрельсона выступить в суде на его стороне, чтобы получить условно-досрочное освобождение и вернуть себе опеку над Дэррилом.

3 Seventeen Year Olds
Season 4 Episode 1
11 November 2020
Stakeout
Season 4 Episode 2
11 November 2020
The Black Hand Man
Season 4 Episode 3
18 November 2020
Memento Mori
Season 4 Episode 4
25 November 2020
Fracture
Season 4 Episode 5
9 December 2020
Hopeless Sinners
Season 4 Episode 6
16 December 2020
Under Fire
Season 4 Episode 7
13 January 2021
Crusade
Season 4 Episode 8
27 January 2021
Next of Kin
Season 4 Episode 9
17 February 2021
Buried
Season 4 Episode 10
3 March 2021
Positive Thinking
Season 4 Episode 11
10 March 2021
U-turn
Season 4 Episode 12
24 March 2021
Sins of the Fathers
Season 4 Episode 13
7 April 2021
Reckoning
Season 4 Episode 14
21 April 2021
Local Heroes
Season 4 Episode 15
5 May 2021
Lockdown
Season 4 Episode 16
12 May 2021
Whistleblower
Season 4 Episode 17
19 May 2021
Veritas Vincint
Season 4 Episode 18
26 May 2021
