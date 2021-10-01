В 5-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» после своего заявления в прессе Хондо решает отойти от дел и уезжает в тихий мексиканский городок. Там герой надеется разобраться в себе и пересмотреть жизненные ориентиры, прежде чем возвращаться к службе. Однако Харрельсон неожиданно оказывается втянут в борьбу одного местного семейства за справедливость. Сержанту приходится объединиться с мексиканскими полицейскими, но результате под удар попадает он сам. Тем временем его команде S.W.A.T. в Лос-Анджелесе грозит окончательное закрытие, если лидер не вернется к своим бойцам. Хондо должен сделать главный в своей жизни выбор.