S.W.A.T. 2017, season 5

S.W.A.T. season 5 poster
Kinoafisha TV Shows S.W.A.T. Seasons Season 5

S.W.A.T.
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 1 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"S.W.A.T." season 5 description

В 5-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» после своего заявления в прессе Хондо решает отойти от дел и уезжает в тихий мексиканский городок. Там герой надеется разобраться в себе и пересмотреть жизненные ориентиры, прежде чем возвращаться к службе. Однако Харрельсон неожиданно оказывается втянут в борьбу одного местного семейства за справедливость. Сержанту приходится объединиться с мексиканскими полицейскими, но результате под удар попадает он сам. Тем временем его команде S.W.A.T. в Лос-Анджелесе грозит окончательное закрытие, если лидер не вернется к своим бойцам. Хондо должен сделать главный в своей жизни выбор.

S.W.A.T. List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Vagabundo
Season 5 Episode 1
1 October 2021
Madrugada
Season 5 Episode 2
8 October 2021
27 David
Season 5 Episode 3
15 October 2021
Sentinel
Season 5 Episode 4
22 October 2021
West Coast Offense
Season 5 Episode 5
5 November 2021
Crisis Actor
Season 5 Episode 6
12 November 2021
Keep the Faith
Season 5 Episode 7
3 December 2021
Safe House
Season 5 Episode 8
10 December 2021
Survive
Season 5 Episode 9
2 January 2022
Three Guns
Season 5 Episode 10
9 January 2022
Old School Cool
Season 5 Episode 11
27 February 2022
Provenance
Season 5 Episode 12
6 March 2022
Short Fuse
Season 5 Episode 13
13 March 2022
Albatross
Season 5 Episode 14
20 March 2022
Donor
Season 5 Episode 15
27 March 2022
The Fugitive
Season 5 Episode 16
10 April 2022
Cry Foul
Season 5 Episode 17
17 April 2022
Family
Season 5 Episode 18
24 April 2022
Incoming
Season 5 Episode 19
1 May 2022
Quandary
Season 5 Episode 20
8 May 2022
Zodiac
Season 5 Episode 21
15 May 2022
Farewell
Season 5 Episode 22
22 May 2022
