Tales from the Crypt 1989 - 1996, season 7

Tales from the Crypt 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 19 April 1996
Production year 1996
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"Tales from the Crypt" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Байки из склепа» культовая хоррор-антология вернется в эфир в последний раз, чтобы порадовать аудиторию несколькими мрачными новеллами. В одной из баек рассказывается о трех сестрах, обнаруживших лапу обезьяны, способную исполнить их самые заветные желания. В другой серии известная романистка пытается убедить собственного мужа в том, что она ему верна. Еще одна мистическая история посвящена грабителю, после ранения прячущемуся в отеле. Там раненный похититель бриллиантов встречает девушку, которую видит только он.

"Tales from the Crypt" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Fatal Caper
Season 7 Episode 1
19 April 1996
Last Respects
Season 7 Episode 2
26 April 1996
A Slight Case of Murder
Season 7 Episode 3
3 May 1996
Escape
Season 7 Episode 4
17 May 1996
Horror in the Night
Season 7 Episode 5
24 May 1996
Cold War
Season 7 Episode 6
31 May 1996
Kidnapper
Season 7 Episode 7
7 June 1996
Report from the Grave
Season 7 Episode 8
14 June 1996
Smoke Wrings
Season 7 Episode 9
21 June 1996
About Face
Season 7 Episode 10
28 June 1996
Confession
Season 7 Episode 11
5 July 1996
Ear Today... Gone Tomorrow
Season 7 Episode 12
12 July 1996
The Third Pig
Season 7 Episode 13
19 July 1996
