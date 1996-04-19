В 7-м сезоне сериала «Байки из склепа» культовая хоррор-антология вернется в эфир в последний раз, чтобы порадовать аудиторию несколькими мрачными новеллами. В одной из баек рассказывается о трех сестрах, обнаруживших лапу обезьяны, способную исполнить их самые заветные желания. В другой серии известная романистка пытается убедить собственного мужа в том, что она ему верна. Еще одна мистическая история посвящена грабителю, после ранения прячущемуся в отеле. Там раненный похититель бриллиантов встречает девушку, которую видит только он.