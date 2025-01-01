Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tales from the Crypt 1989 - 1996 season 3

Tales from the Crypt season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Tales from the Crypt Seasons Season 3

Tales from the Crypt 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 15 June 1991
Production year 1991
Number of episodes 14
Runtime 5 hours 8 minutes
"Tales from the Crypt" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Байки из склепа» заурядный писатель получает в руки зелье, способное приворожить любую девушку. В другой новелле, главную роль в которой исполнил Кайл Маклахлен, рассказывается о беглом преступнике, прикованном наручниками к трупу. В третьей серии авантюрист разрабатывает гениальный план по получению страховки и инсценирует собственную смерть. Наконец, непутевый актер убивает конкурента, чтобы получить главную роль в крупном проекте. Как водится, все они поплатятся за содеянное.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb
Write review
"Tales from the Crypt" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Loved to Death
Season 3 Episode 1
15 June 1991
Carrion Death
Season 3 Episode 2
15 June 1991
The Trap
Season 3 Episode 3
15 June 1991
Abra Cadaver
Season 3 Episode 4
19 June 1991
Top Billing
Season 3 Episode 5
26 June 1991
Dead Wait
Season 3 Episode 6
3 July 1991
The Reluctant Vampire
Season 3 Episode 7
10 July 1991
Easel Kill Ya
Season 3 Episode 8
17 July 1991
Undertaking Palor
Season 3 Episode 9
24 July 1991
Mournin' Mess
Season 3 Episode 10
31 July 1991
Split Second
Season 3 Episode 11
7 August 1991
Deadline
Season 3 Episode 12
14 August 1991
Spoiled
Season 3 Episode 13
21 August 1991
Yellow
Season 3 Episode 14
28 August 1991
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more