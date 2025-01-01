В 3-м сезоне сериала «Байки из склепа» заурядный писатель получает в руки зелье, способное приворожить любую девушку. В другой новелле, главную роль в которой исполнил Кайл Маклахлен, рассказывается о беглом преступнике, прикованном наручниками к трупу. В третьей серии авантюрист разрабатывает гениальный план по получению страховки и инсценирует собственную смерть. Наконец, непутевый актер убивает конкурента, чтобы получить главную роль в крупном проекте. Как водится, все они поплатятся за содеянное.