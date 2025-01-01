В 4-м сезоне сериала «Байки из склепа» первую серию снял выдающийся киноактер Том Хэнкс. В его новелле повествование ведется от лица мошенника, зарабатывающего на жизнь крайне необычным способом. Затем речь пойдет об ученом, который получает инъекцию сыворотки неизвестного происхождения. Кроме того, в сезоне зрителей ждет серия о двух домушниках, после проникновения в дом случайно убивших хозяина, а также леденящая душу история о стареющей модели, убивающей молодых конкуренток самыми изощренными способами.