Tales from the Crypt 1989 - 1996 season 4

Tales from the Crypt 16+
Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 27 June 1992
Production year 1992
Number of episodes 14
Runtime 5 hours 8 minutes
"Tales from the Crypt" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Байки из склепа» первую серию снял выдающийся киноактер Том Хэнкс. В его новелле повествование ведется от лица мошенника, зарабатывающего на жизнь крайне необычным способом. Затем речь пойдет об ученом, который получает инъекцию сыворотки неизвестного происхождения. Кроме того, в сезоне зрителей ждет серия о двух домушниках, после проникновения в дом случайно убивших хозяина, а также леденящая душу история о стареющей модели, убивающей молодых конкуренток самыми изощренными способами.

8 IMDb
"Tales from the Crypt" season 4 list of episodes
None But the Lonely Heart
Season 4 Episode 1
27 June 1992
This'll Kill Ya
Season 4 Episode 2
27 June 1992
On a Deadman's Chest
Season 4 Episode 3
27 June 1992
Seance
Season 4 Episode 4
4 July 1992
Beauty Rest
Season 4 Episode 5
11 July 1992
What's Cookin'
Season 4 Episode 6
22 July 1992
The New Arrival
Season 4 Episode 7
25 July 1992
Showdown
Season 4 Episode 8
1 August 1992
King of the Road
Season 4 Episode 9
8 August 1992
Maniac at Large
Season 4 Episode 10
19 August 1992
Split Personality
Season 4 Episode 11
26 August 1992
Strung Along
Season 4 Episode 12
2 September 1992
Werewolf Concerto
Season 4 Episode 13
9 September 1992
Curiosity Killed
Season 4 Episode 14
16 September 1992
TV series release schedule
