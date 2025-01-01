Menu
Tales from the Crypt 1989 - 1996 season 5

Tales from the Crypt season 5 poster
Season premiere 2 October 1993
Production year 1993
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"Tales from the Crypt" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Байки из склепа» жулик торгует поддельными похоронными договорами, оставляя доверчивых клиентов в дураках. Все меняется, когда судьба сталкивает мошенника с необычной престарелой парой. В еще одной новелле недоверчивый муж нанимает частного агента, чтобы тот следил за его супругой. Мужчина убежден, что его вторая половинка изменяет ему с местным священнослужителем. Между тем в другой серии клоун и начинающий телепат учится читать мысли на своей возлюбленной, задумавшей от него сбежать с любовником.

8 IMDb
Death of Some Salesmen
Season 5 Episode 1
2 October 1993
As Ye Sow
Season 5 Episode 2
2 October 1993
Forever Ambergris
Season 5 Episode 3
2 October 1993
Food for Thought
Season 5 Episode 4
6 October 1993
People Who Live in Brass Hearses
Season 5 Episode 5
13 October 1993
Two for the Show
Season 5 Episode 6
20 October 1993
House of Horror
Season 5 Episode 7
27 October 1993
Well Cooked Hams
Season 5 Episode 8
3 November 1993
Creep Course
Season 5 Episode 9
10 November 1993
Came the Dawn
Season 5 Episode 10
17 November 1993
Oil's Well That Ends Well
Season 5 Episode 11
24 November 1993
Half-Way Horrible
Season 5 Episode 12
1 December 1993
Till Death Do We Part
Season 5 Episode 13
8 December 1993
