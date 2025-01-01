В 5-м сезоне сериала «Байки из склепа» жулик торгует поддельными похоронными договорами, оставляя доверчивых клиентов в дураках. Все меняется, когда судьба сталкивает мошенника с необычной престарелой парой. В еще одной новелле недоверчивый муж нанимает частного агента, чтобы тот следил за его супругой. Мужчина убежден, что его вторая половинка изменяет ему с местным священнослужителем. Между тем в другой серии клоун и начинающий телепат учится читать мысли на своей возлюбленной, задумавшей от него сбежать с любовником.