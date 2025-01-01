В 1-м сезоне сериала «Байки из склепа» представлен сборник жутких новелл, рассказанных циничным скелетом. Одна из серий посвящена палачу, не готовому мириться с фактом упразднения смертной казни. Оставшись без работы всей жизни, он принимается вершить правосудие на улицах города. Следом идет рождественская страшилка о женщине, убившей собственного мужа. Попытавшись избавиться от трупа, она сталкивается с беглым маньяком в костюме Санты. Это и многое другое ждет зрителей в первом сезоне легендарного телешоу.