Season premiere 10 June 1989
Production year 1989
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
В 1-м сезоне сериала «Байки из склепа» представлен сборник жутких новелл, рассказанных циничным скелетом. Одна из серий посвящена палачу, не готовому мириться с фактом упразднения смертной казни. Оставшись без работы всей жизни, он принимается вершить правосудие на улицах города. Следом идет рождественская страшилка о женщине, убившей собственного мужа. Попытавшись избавиться от трупа, она сталкивается с беглым маньяком в костюме Санты. Это и многое другое ждет зрителей в первом сезоне легендарного телешоу.

The Man Who Was Death
Season 1 Episode 1
10 June 1989
And All Through the House
Season 1 Episode 2
10 June 1989
Dig That Cat... He's Real Gone
Season 1 Episode 3
10 June 1989
Only Sin Deep
Season 1 Episode 4
14 June 1989
Lover Come Hack to Me
Season 1 Episode 5
21 June 1989
Collection Completed
Season 1 Episode 6
28 June 1989
