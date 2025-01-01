Во 2-м сезоне сериала «Байки из склепа» рассказывается об официантке, уставшей жить в нищете. Сходив в гадалке, она узнает, что выйдет за богатого толстяка, коему суждено вскоре умереть страшной смертью. Жажда разбогатеть в конечном счете играет с ней злую шутку. Во второй серии, срежиссированной Арнольдом Шварценеггером, речь пойдет о престарелом мужчине, влюбившемся в молодую девушку. И ради того, чтобы покорить сердце красотки, старик готов идти на самые радикальные меры. Наконец, зрители узнают о том, чем завершился исход состязания двух первоклассных шулеров, противостояние которых зашло слишком далеко.