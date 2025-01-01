Menu
Tales from the Crypt 1989 - 1996 season 2

Season premiere 21 April 1990
Production year 1990
Number of episodes 18
Runtime 6 hours 36 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Байки из склепа» рассказывается об официантке, уставшей жить в нищете. Сходив в гадалке, она узнает, что выйдет за богатого толстяка, коему суждено вскоре умереть страшной смертью. Жажда разбогатеть в конечном счете играет с ней злую шутку. Во второй серии, срежиссированной Арнольдом Шварценеггером, речь пойдет о престарелом мужчине, влюбившемся в молодую девушку. И ради того, чтобы покорить сердце красотки, старик готов идти на самые радикальные меры. Наконец, зрители узнают о том, чем завершился исход состязания двух первоклассных шулеров, противостояние которых зашло слишком далеко.

Dead Right
Season 2 Episode 1
21 April 1990
The Switch
Season 2 Episode 2
21 April 1990
Cutting Cards
Season 2 Episode 3
21 April 1990
'Til Death
Season 2 Episode 4
24 April 1990
Three's a Crowd
Season 2 Episode 5
1 May 1990
The Thing from the Grave
Season 2 Episode 6
8 May 1990
The Sacrifice
Season 2 Episode 7
15 May 1990
For Cryin' Out Loud
Season 2 Episode 8
22 May 1990
Four-Sided Triangle
Season 2 Episode 9
29 May 1990
The Ventriloquist's Dummy
Season 2 Episode 10
5 June 1990
Judy, You're Not Yourself Today
Season 2 Episode 11
12 June 1990
Fitting Punishment
Season 2 Episode 12
19 June 1990
Korman's Kalamity
Season 2 Episode 13
26 June 1990
Lower Berth
Season 2 Episode 14
3 July 1990
Mute Witness to Murder
Season 2 Episode 15
10 July 1990
Television Terror
Season 2 Episode 16
17 July 1990
My Brother's Keeper
Season 2 Episode 17
24 July 1990
The Secret
Season 2 Episode 18
31 July 1990
