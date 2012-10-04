В 7-м сезоне американского сериала «Студия 30» завершается длинная история телешоу TGS. Героям предстоит достичь своих главных целей, переосмыслить взгляды на жизнь и отснять последний эпизод передачи. Лиз Лемон готова перейти на новый уровень отношений с Крисом и примерить на себя роль жены и матери. Роман Дженны и Пола также не стоит на месте. Дженна объявляет о долгожданной помолвке и просит Лиз стать ее подружкой невесты. Кеннет сталкивается с неожиданным повышением, а Джек выбирает между бизнесом и политикой и задумывается о смысле жизни. Его депрессия срывает весь осенний график работы канала.