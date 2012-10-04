Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

30 Rock 2006 - 2013, season 7

30 Rock season 7 poster
Kinoafisha TV Shows 30 Rock Seasons Season 7

30 Rock 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 4 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"30 Rock" season 7 description

В 7-м сезоне американского сериала «Студия 30» завершается длинная история телешоу TGS. Героям предстоит достичь своих главных целей, переосмыслить взгляды на жизнь и отснять последний эпизод передачи. Лиз Лемон готова перейти на новый уровень отношений с Крисом и примерить на себя роль жены и матери. Роман Дженны и Пола также не стоит на месте. Дженна объявляет о долгожданной помолвке и просит Лиз стать ее подружкой невесты. Кеннет сталкивается с неожиданным повышением, а Джек выбирает между бизнесом и политикой и задумывается о смысле жизни. Его депрессия срывает весь осенний график работы канала.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.3 IMDb
Write review
"30 Rock" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Beginning of the End
Season 7 Episode 1
4 October 2012
Governor Dunston
Season 7 Episode 2
11 October 2012
Stride of Pride
Season 7 Episode 3
18 October 2012
Unwindulax
Season 7 Episode 4
25 October 2012
There's No I in America
Season 7 Episode 5
31 October 2012
Aunt Phatso vs. Jack Donaghy
Season 7 Episode 6
15 November 2012
Mazel Tov, Dummies!
Season 7 Episode 7
29 November 2012
My Whole Life Is Thunder
Season 7 Episode 8
6 December 2012
Game Over
Season 7 Episode 9
10 January 2013
Florida
Season 7 Episode 10
17 January 2013
A Goon's Deed in a Weary World
Season 7 Episode 11
24 January 2013
Hogcock!
Season 7 Episode 12
31 January 2013
Last Lunch
Season 7 Episode 13
31 January 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more