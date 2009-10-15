В 4-м сезоне сериала «Студия 30» коллектив TGS ждет капитальное обновление. Джек намерен «упростить» формат шоу. Он подыскивает для передачи будущих звезд «поближе к аудитории». Тем временем Трейси и Дженна пробуют себя в неожиданных образах. Лиз Лемон выходит на новый уровень карьеры и готовится к открытию собственного шоу, не забывая искать своего единственного и неповторимого суженого. Директор Дон Гейсс неожиданно сдает позиции, в результате чего над телеканалом повисает угроза закрытия. Судьба снова сводит Джека с его заклятым врагом и конкурентом Девоном Бэнксом, когда он отправляется в Вашингтон по делам GE.