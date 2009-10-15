Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

30 Rock 2006 - 2013 season 4

30 Rock season 4 poster
Kinoafisha TV Shows 30 Rock Seasons Season 4

30 Rock 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 15 October 2009
Production year 2009
Number of episodes 22
Runtime 8 hours 4 minutes
"30 Rock" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Студия 30» коллектив TGS ждет капитальное обновление. Джек намерен «упростить» формат шоу. Он подыскивает для передачи будущих звезд «поближе к аудитории». Тем временем Трейси и Дженна пробуют себя в неожиданных образах. Лиз Лемон выходит на новый уровень карьеры и готовится к открытию собственного шоу, не забывая искать своего единственного и неповторимого суженого. Директор Дон Гейсс неожиданно сдает позиции, в результате чего над телеканалом повисает угроза закрытия. Судьба снова сводит Джека с его заклятым врагом и конкурентом Девоном Бэнксом, когда он отправляется в Вашингтон по делам GE.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.3 IMDb
Write review
"30 Rock" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 4
Season 4 Episode 1
15 October 2009
Into the Crevasse
Season 4 Episode 2
22 October 2009
Stone Mountain
Season 4 Episode 3
29 October 2009
Audition Day
Season 4 Episode 4
5 November 2009
The Problem Solvers
Season 4 Episode 5
12 November 2009
Sun Tea
Season 4 Episode 6
19 November 2009
Dealbreakers Talk Show #0001
Season 4 Episode 7
3 December 2009
Secret Santa
Season 4 Episode 8
10 December 2009
Klaus and Greta
Season 4 Episode 9
14 January 2010
Black Light Attack!
Season 4 Episode 10
14 January 2010
Winter Madness
Season 4 Episode 11
21 January 2010
Verna
Season 4 Episode 12
4 February 2010
Anna Howard Shaw Day
Season 4 Episode 13
11 February 2010
Future Husband
Season 4 Episode 14
11 March 2010
Don Geiss, America and Hope
Season 4 Episode 15
18 March 2010
Floyd
Season 4 Episode 16
25 March 2010
Lee Marvin vs. Derek Jeter
Season 4 Episode 17
22 April 2010
Khonani
Season 4 Episode 18
22 April 2010
Argus
Season 4 Episode 19
29 April 2010
The Moms
Season 4 Episode 20
6 May 2010
Emmanuel Goes to Dinosaur Land
Season 4 Episode 21
13 May 2010
I Do Do
Season 4 Episode 22
20 May 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more