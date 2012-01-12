В 6-м сезоне сериала «Студия 30» Лиз Лемон, погруженная в серьезный роман, становится мудрее и взрослее… по крайней мере, так кажется ей самой! На самом деле она начинает раздавать советы направо и налево, приводя всю съемочную группу в замешательство. Тем временем звезда TGS Дженна подумывает об участии в детском шоу талантов в качестве судьи. Джек укрепляет свои позиции в корпорации KableTown и пытается вернуть жену из Северной Кореи, а Кеннет ищет свое место в мире и на карьерной лестнице. Разумеется, в студии не обходится без привычных скандалов, интриг и нелепых ситуаций. Трейси устраивает «акцию протеста» в ответ на выступление Лиз.