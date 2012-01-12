Menu
30 Rock 2006 - 2013 season 6

30 Rock season 6 poster
Kinoafisha TV Shows 30 Rock Seasons Season 6

30 Rock 12+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 12 January 2012
Production year 2012
Number of episodes 22
Runtime 8 hours 4 minutes
"30 Rock" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Студия 30» Лиз Лемон, погруженная в серьезный роман, становится мудрее и взрослее… по крайней мере, так кажется ей самой! На самом деле она начинает раздавать советы направо и налево, приводя всю съемочную группу в замешательство. Тем временем звезда TGS Дженна подумывает об участии в детском шоу талантов в качестве судьи. Джек укрепляет свои позиции в корпорации KableTown и пытается вернуть жену из Северной Кореи, а Кеннет ищет свое место в мире и на карьерной лестнице. Разумеется, в студии не обходится без привычных скандалов, интриг и нелепых ситуаций. Трейси устраивает «акцию протеста» в ответ на выступление Лиз.

"30 Rock" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Dance Like Nobody's Watching
Season 6 Episode 1
12 January 2012
Idiots Are People Two!
Season 6 Episode 2
19 January 2012
Idiots Are People Three!
Season 6 Episode 3
26 January 2012
The Ballad of Kenneth Parcell
Season 6 Episode 4
26 January 2012
Today You Are a Man
Season 6 Episode 5
2 February 2012
Hey, Baby, What's Wrong: Part 1
Season 6 Episode 6
9 February 2012
Hey, Baby, What's Wrong: Part 2
Season 6 Episode 7
9 February 2012
The Tuxedo Begins
Season 6 Episode 8
16 February 2012
Leap Day
Season 6 Episode 9
23 February 2012
Alexis Goodlooking and the Case of the Missing Whisky
Season 6 Episode 10
1 March 2012
Standards and Practises
Season 6 Episode 11
8 March 2012
St. Patrick's Day
Season 6 Episode 12
15 March 2012
Grandmentor
Season 6 Episode 13
22 March 2012
Kidnapped by Danger
Season 6 Episode 14
22 March 2012
The Shower Principle
Season 6 Episode 15
29 March 2012
Nothing Left to Lose
Season 6 Episode 16
5 April 2012
Meet the Woggels
Season 6 Episode 17
12 April 2012
Murphy Brown Lied to Us
Season 6 Episode 18
19 April 2012
Live from Studio 6H
Season 6 Episode 19
26 April 2012
Queen of Jordan 2: The Mystery of the Phantom Pooper
Season 6 Episode 20
3 May 2012
The Return of Avery Jessup
Season 6 Episode 21
10 May 2012
What Will Happen to the Gang Next Year?
Season 6 Episode 22
17 May 2012
