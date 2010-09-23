В 5-м сезоне сериала «Студия 30» коллективу TGS предстоит отснять свой юбилейный сотый эпизод телешоу. Но на пути героев встают кадровые перестановки и новое начальство. Дженну повышают до продюсера программы, а Трейси страдает без своего уволенного друга Кеннета. Он придумывает план его возвращения на канал. Эйвери затевает ремонт в квартире Джека, приводя того в ужас. Новоиспеченный супруг вдруг понимает, что он еще не готов к семейной жизни. Лиз всеми силами пытается построить отношения с Карлом. Но тому не нравится, что она решает карьерные вопросы с помощью женского обаяния, а отказаться от работы она не может.