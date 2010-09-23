Menu
30 Rock season 5

30 Rock season 5 poster
Season premiere 23 September 2010
В 5-м сезоне сериала «Студия 30» коллективу TGS предстоит отснять свой юбилейный сотый эпизод телешоу. Но на пути героев встают кадровые перестановки и новое начальство. Дженну повышают до продюсера программы, а Трейси страдает без своего уволенного друга Кеннета. Он придумывает план его возвращения на канал. Эйвери затевает ремонт в квартире Джека, приводя того в ужас. Новоиспеченный супруг вдруг понимает, что он еще не готов к семейной жизни. Лиз всеми силами пытается построить отношения с Карлом. Но тому не нравится, что она решает карьерные вопросы с помощью женского обаяния, а отказаться от работы она не может.

8.3 IMDb
The Fabian Strategy
Season 5 Episode 1
23 September 2010
When It Rains, It Pours
Season 5 Episode 2
30 September 2010
Let's Stay Together
Season 5 Episode 3
7 October 2010
Live Show
Season 5 Episode 4
14 October 2010
Reaganing
Season 5 Episode 5
21 October 2010
Gentleman's Intermission
Season 5 Episode 6
4 November 2010
Brooklyn Without Limits
Season 5 Episode 7
11 November 2010
College
Season 5 Episode 8
18 November 2010
Chain Reaction of Mental Anguish
Season 5 Episode 9
2 December 2010
Christmas Attack Zone
Season 5 Episode 10
9 December 2010
Mrs. Donaghy
Season 5 Episode 11
20 January 2011
Operation Righteous Cowboy Lightning
Season 5 Episode 12
27 January 2011
¡Qué Sorpresa!
Season 5 Episode 13
3 February 2011
Double-Edged Sword
Season 5 Episode 14
10 February 2011
It's Never Too Late for Now
Season 5 Episode 15
17 February 2011
TGS Hates Women
Season 5 Episode 16
24 February 2011
Queen of Jordan
Season 5 Episode 17
17 March 2011
Plan B
Season 5 Episode 18
24 March 2011
I Heart Connecticut
Season 5 Episode 19
14 April 2011
100: Part 1
Season 5 Episode 20
21 April 2011
100: Part 2
Season 5 Episode 21
21 April 2011
Everything Sunny All the Time Always
Season 5 Episode 22
28 April 2011
Respawn
Season 5 Episode 23
5 May 2011
