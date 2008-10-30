Menu
30 Rock 2006 - 2013 season 3

30 Rock season 3 poster
30 Rock 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 30 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 22
Runtime 8 hours 4 minutes
"30 Rock" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Студия 30» сценаристам и звездам телешоу TGS предстоит разобраться не только в профессиональных, но и в семейных проблемах. Бизнесвумен Лиз Лемон слышит тиканье своих биологических часов и начинает поиск «идеального мужчины», чтобы завести от него ребенка. Но коллеги так и норовят испортить ее репутацию в глазах потенциальных кандидатов. Босс передачи Джек, отдохнув от политики, решает вернуться в офис и готов на все, чтобы вновь обрести власть. Пока он конфликтует с матерью и погружается в детские комплексы, звезды Трейси и Дженна без устали спорят, кто из них круче.

8.3 IMDb
"30 Rock" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Do-Over
Season 3 Episode 1
30 October 2008
Believe in the Stars
Season 3 Episode 2
6 November 2008
The One with the Cast of 'Night Court'
Season 3 Episode 3
13 November 2008
Gavin Volure
Season 3 Episode 4
20 November 2008
Reunion
Season 3 Episode 5
4 December 2008
Christmas Special
Season 3 Episode 6
11 December 2008
Senor Macho Solo
Season 3 Episode 7
8 January 2009
Flu Shot
Season 3 Episode 8
15 January 2009
Retreat to Move Forward
Season 3 Episode 9
22 January 2009
Generalissimo
Season 3 Episode 10
5 February 2009
St. Valentine's Day
Season 3 Episode 11
12 February 2009
Larry King
Season 3 Episode 12
26 February 2009
Goodbye, My Friend
Season 3 Episode 13
5 March 2009
The Funcooker
Season 3 Episode 14
12 March 2009
The Bubble
Season 3 Episode 15
19 March 2009
Apollo, Apollo
Season 3 Episode 16
26 March 2009
Cutbacks
Season 3 Episode 17
9 April 2009
Jackie Jormp-Jomp
Season 3 Episode 18
16 April 2009
The Ones
Season 3 Episode 19
23 April 2009
The Natural Order
Season 3 Episode 20
30 April 2009
Mama Mia
Season 3 Episode 21
7 May 2009
Kidney Now!
Season 3 Episode 22
14 May 2009
