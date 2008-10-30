В 3-м сезоне сериала «Студия 30» сценаристам и звездам телешоу TGS предстоит разобраться не только в профессиональных, но и в семейных проблемах. Бизнесвумен Лиз Лемон слышит тиканье своих биологических часов и начинает поиск «идеального мужчины», чтобы завести от него ребенка. Но коллеги так и норовят испортить ее репутацию в глазах потенциальных кандидатов. Босс передачи Джек, отдохнув от политики, решает вернуться в офис и готов на все, чтобы вновь обрести власть. Пока он конфликтует с матерью и погружается в детские комплексы, звезды Трейси и Дженна без устали спорят, кто из них круче.