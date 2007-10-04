Во 2-м сезоне сериала «Студия 30» продолжается полюбившаяся зрителям история вымышленного американского телешоу TGS. Жизнь сценаристов и актеров по-прежнему кипит и полнится нелепыми ситуациями из серии «нарочно не придумаешь». Коллектив наконец ужился с новым начальством, но неразбериха в офисе продолжается: Джек блещет новыми авантюрными идеями и приглашает к сотрудничеству знаменитого комика Джерри Сайнфелда, Дженна и Трейси соревнуются за любовь аудитории, а главная героиня сериала – Лиз Лемон – должна разгребать последствия, попутно разбираясь с непростой личной жизнью.