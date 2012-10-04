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Постер к 7-му сезону сериала Студия 30
Киноафиша Сериалы Студия 30 Сезоны Сезон 7

Студия 30, 7 сезон

30 Rock 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 4 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 7-й сезон сериала «Студия 30»

В 7-м сезоне американского сериала «Студия 30» завершается длинная история телешоу TGS. Героям предстоит достичь своих главных целей, переосмыслить взгляды на жизнь и отснять последний эпизод передачи. Лиз Лемон готова перейти на новый уровень отношений с Крисом и примерить на себя роль жены и матери. Роман Дженны и Пола также не стоит на месте. Дженна объявляет о долгожданной помолвке и просит Лиз стать ее подружкой невесты. Кеннет сталкивается с неожиданным повышением, а Джек выбирает между бизнесом и политикой и задумывается о смысле жизни. Его депрессия срывает весь осенний график работы канала.

Список серий 7-го сезона сериала «Студия 30» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Начало конца The Beginning of the End
Сезон 7 Серия 1
4 октября 2012
Губернатор Дунстон Governor Dunston
Сезон 7 Серия 2
11 октября 2012
Гордая походка Stride of Pride
Сезон 7 Серия 3
18 октября 2012
Успокоин Unwindulax
Сезон 7 Серия 4
25 октября 2012
В Америке нет слова «я» There's No I in America
Сезон 7 Серия 5
31 октября 2012
Тётушка Фацо против Джека Донаги Aunt Phatso vs. Jack Donaghy
Сезон 7 Серия 6
15 ноября 2012
Поздравляю, придурки! Mazel Tov, Dummies!
Сезон 7 Серия 7
29 ноября 2012
Вся моя жизнь – сплошное проклятие My Whole Life Is Thunder
Сезон 7 Серия 8
6 декабря 2012
Конец игры Game Over
Сезон 7 Серия 9
10 января 2013
Флорида Florida
Сезон 7 Серия 10
17 января 2013
Хулиганство в горестном мире A Goon's Deed in a Weary World
Сезон 7 Серия 11
24 января 2013
Чушь несусветная! Hogcock!
Сезон 7 Серия 12
31 января 2013
Последний ланч Last Lunch
Сезон 7 Серия 13
31 января 2013
График выхода всех сериалов
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