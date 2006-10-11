В 1-м сезоне сериала «Студия 30» речь идет о жизни и карьере комедийного сценариста Лиз Лемон. В ее привычном телевизионном проекте The Girlie Show грядут перемены: новоявленный босс решил обновить формат и привлечь в передачу «свежую кровь». В офисе начинается абсолютная неразбериха: новая темнокожая звезда Трейси Джордан тянет одеяло на себя, авторы спорят с боссом насчет каждой реплики, секретарь Кеннет поражает всех своей непроходимой тупостью, а артисты и вовсе ссорятся со всеми подряд. В каждой серии Лиз приходится находить выход из самых немыслимых и нелепых ситуаций на съемочной площадке.