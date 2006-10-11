Menu
30 Rock 2006 - 2013 season 1

30 Rock 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 October 2006
Production year 2006
Number of episodes 21
Runtime 7 hours 42 minutes
"30 Rock" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Студия 30» речь идет о жизни и карьере комедийного сценариста Лиз Лемон. В ее привычном телевизионном проекте The Girlie Show грядут перемены: новоявленный босс решил обновить формат и привлечь в передачу «свежую кровь». В офисе начинается абсолютная неразбериха: новая темнокожая звезда Трейси Джордан тянет одеяло на себя, авторы спорят с боссом насчет каждой реплики, секретарь Кеннет поражает всех своей непроходимой тупостью, а артисты и вовсе ссорятся со всеми подряд. В каждой серии Лиз приходится находить выход из самых немыслимых и нелепых ситуаций на съемочной площадке.

"30 Rock" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Pilot
Season 1 Episode 1
11 October 2006
The Aftermath
Season 1 Episode 2
18 October 2006
Blind Date
Season 1 Episode 3
25 October 2006
Jack the Writer
Season 1 Episode 4
1 November 2006
Jack-Tor
Season 1 Episode 5
16 November 2006
Jack Meets Dennis
Season 1 Episode 6
30 November 2006
Tracy Does Conan
Season 1 Episode 7
7 December 2006
The Break-Up
Season 1 Episode 8
14 December 2006
The Baby Show
Season 1 Episode 9
4 January 2007
The Rural Juror
Season 1 Episode 10
11 January 2007
The Head and the Hair
Season 1 Episode 11
18 January 2007
Black Tie
Season 1 Episode 12
1 February 2007
Up All Night
Season 1 Episode 13
8 February 2007
The "C" Word
Season 1 Episode 14
15 February 2007
Hard Ball
Season 1 Episode 15
22 February 2007
The Source Awards
Season 1 Episode 16
1 March 2007
The Fighting Irish
Season 1 Episode 17
8 March 2007
Fireworks
Season 1 Episode 18
5 April 2007
Corporate Crush
Season 1 Episode 19
12 April 2007
Cleveland
Season 1 Episode 20
19 April 2007
Hiatus
Season 1 Episode 21
26 April 2007
