В 8-м сезоне шоу «Дорожные войны» авторы проекта показывают зрителям различные ситуации на дорогах – от преступных покатушек «с ветерком» на автомагистралях и «шашечек» в плотном трафике на летней резине до драки участников ДТП, желающих выяснить, «кто прав, а у кого больше прав». Подробности аварии на Кутузовском проспекте Москвы, где погиб видеоблогер Саид Губденский. В нетрезвом виде лихачи могут случайно сбить прохожих. Некоторые дорожные конфликты перерастают в уголовные дела. Спасет ли ужесточение системы наказаний и порядка получения прав от неадекватных личностей и автохамов?