Dorozhnye vojny (2010), season 8

Dorozhnye vojny 18+
Title Сезон 8
Season premiere 25 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 51
Runtime 21 hours 15 minutes
"Dorozhnye vojny" season 8 description

В 8-м сезоне шоу «Дорожные войны» авторы проекта показывают зрителям различные ситуации на дорогах – от преступных покатушек «с ветерком» на автомагистралях и «шашечек» в плотном трафике на летней резине до драки участников ДТП, желающих выяснить, «кто прав, а у кого больше прав». Подробности аварии на Кутузовском проспекте Москвы, где погиб видеоблогер Саид Губденский. В нетрезвом виде лихачи могут случайно сбить прохожих. Некоторые дорожные конфликты перерастают в уголовные дела. Спасет ли ужесточение системы наказаний и порядка получения прав от неадекватных личностей и автохамов?

"Dorozhnye vojny" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 785
Season 8 Episode 1
25 March 2019
Выпуск 786
Season 8 Episode 2
26 March 2019
Выпуск 787
Season 8 Episode 3
27 March 2019
Выпуск 788
Season 8 Episode 4
28 March 2019
Выпуск 789
Season 8 Episode 5
1 April 2019
Выпуск 790
Season 8 Episode 6
2 April 2019
Выпуск 791
Season 8 Episode 7
3 April 2019
Выпуск 792
Season 8 Episode 8
4 April 2019
Выпуск 793
Season 8 Episode 9
8 April 2019
Выпуск 794
Season 8 Episode 10
9 April 2019
Выпуск 795
Season 8 Episode 11
10 April 2019
Выпуск 796
Season 8 Episode 12
11 April 2019
Выпуск 797
Season 8 Episode 13
15 April 2019
Выпуск 798
Season 8 Episode 14
16 April 2019
Выпуск 799
Season 8 Episode 15
17 April 2019
Выпуск 800
Season 8 Episode 16
18 April 2019
Выпуск 801
Season 8 Episode 17
22 April 2019
Выпуск 802
Season 8 Episode 18
23 April 2019
Выпуск 803
Season 8 Episode 19
24 April 2019
Выпуск 804
Season 8 Episode 20
25 April 2019
Выпуск 805
Season 8 Episode 21
6 May 2019
Выпуск 806
Season 8 Episode 22
7 May 2019
Выпуск 807
Season 8 Episode 23
13 May 2019
Выпуск 808
Season 8 Episode 24
14 May 2019
Выпуск 809
Season 8 Episode 25
15 May 2019
Выпуск 810
Season 8 Episode 26
16 May 2019
Выпуск 811
Season 8 Episode 27
20 May 2019
Выпуск 812
Season 8 Episode 28
21 May 2019
Выпуск 813
Season 8 Episode 29
22 May 2019
Выпуск 814
Season 8 Episode 30
23 May 2019
Выпуск 815
Season 8 Episode 31
27 May 2019
Выпуск 816
Season 8 Episode 32
28 May 2019
Выпуск 817
Season 8 Episode 33
29 May 2019
Выпуск 818
Season 8 Episode 34
30 May 2019
Выпуск 819
Season 8 Episode 35
3 June 2019
Выпуск 820
Season 8 Episode 36
4 June 2019
Выпуск 821
Season 8 Episode 37
5 June 2019
Выпуск 822
Season 8 Episode 38
6 June 2019
Выпуск 822
Season 8 Episode 39
13 June 2019
Выпуск 823
Season 8 Episode 40
17 June 2019
Выпуск 824
Season 8 Episode 41
18 June 2019
Выпуск 825
Season 8 Episode 42
19 June 2019
Выпуск 826
Season 8 Episode 43
20 June 2019
Выпуск 827
Season 8 Episode 44
24 June 2019
Выпуск 828
Season 8 Episode 45
25 June 2019
Выпуск 829
Season 8 Episode 46
26 June 2019
Выпуск 830
Season 8 Episode 47
27 June 2019
Выпуск 831
Season 8 Episode 48
1 July 2019
Выпуск 832
Season 8 Episode 49
2 July 2019
Выпуск 833
Season 8 Episode 50
3 July 2019
Выпуск 834
Season 8 Episode 51
12 August 2019
