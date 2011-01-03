Во 2-м сезоне шоу «Дорожные войны» продолжаются истории об автомобильных катастрофах, водителях в состоянии алкогольного опьянения за рулем, коррумпированных инспекторах ГАИ, разборках на автодорогах, дорожно-транспортных происшествиях и многом другом. По большей степени для сюжетов передачи используются выпуски новостей, выдержки из социальных сетей и сети Интернет. Проект выходит на канале «Че». Сначала документальный проект вел Антон Белан, но с этого сезона ведущий отсутствует. Закадровый текст читает Сергей Вострецов. Сюжеты выходят разные: от забавных до трагических, от поучительных до просто вызывающих недоумение.