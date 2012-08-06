В 4-м сезоне шоу «Дорожные войны» рассматривается материал о случившемся на одной из столичных улиц. Ролик снял свидетель произошедшего. Видео кажется шокирующим – машина сбила маленького ребенка! Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и оказался под колесами автомобиля. Водитель немедленно позвонил в скорую. Вокруг тут же начала собираться толпа зевак. Среди прохожих оказался врач, который оказал первую помощь. На место прибыл отец ребенка, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Игнорируя состояние своего сына, он начал драться с прохожим, который задавал вопросы ребенку.