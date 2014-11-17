Menu
Dorozhnye vojny (2010), season 6

Dorozhnye vojny season 6 poster
Dorozhnye vojny 18+
Title Сезон 6
Season premiere 17 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 58
Runtime 24 hours 10 minutes
"Dorozhnye vojny" season 6 description

В 6-м сезоне шоу «Дорожные войны» зрителей ожидают истории о нелегких буднях пешеходов, водителей и сотрудников дорожно-патрульной службы. Проблемы представлены с очень жесткой точки зрения. В этих историях нет невиновных. Иными словами проект, продюсером которой является знаменитый аналитик Тигран Кеосаян, призвана научить людей адекватному поведению, даже в самых необычных происшествиях, которые случаются ежедневно на дорогах. Зрители смогут увидеть погоню экипажа ГИБДД за нетрезвым водителем Газели, сумасшедших женщин за рулем, драки и другие хулиганские выходки как водителей, так и пешеходов.

"Dorozhnye vojny" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Выпуск 677
Season 6 Episode 1
17 November 2014
Выпуск 678
Season 6 Episode 2
18 November 2014
Выпуск 679
Season 6 Episode 3
19 November 2014
Выпуск 680
Season 6 Episode 4
20 November 2014
Выпуск 681
Season 6 Episode 5
24 November 2014
Выпуск 682
Season 6 Episode 6
25 November 2014
Выпуск 683
Season 6 Episode 7
26 November 2014
Выпуск 684
Season 6 Episode 8
15 December 2014
Выпуск 685
Season 6 Episode 9
16 December 2014
Выпуск 686
Season 6 Episode 10
22 December 2014
Выпуск 687
Season 6 Episode 11
23 December 2014
Выпуск 688
Season 6 Episode 12
24 December 2014
Выпуск 689
Season 6 Episode 13
25 December 2014
Выпуск 690
Season 6 Episode 14
29 December 2014
Выпуск 691
Season 6 Episode 15
30 December 2014
Выпуск 692
Season 6 Episode 16
2 March 2015
Выпуск 693
Season 6 Episode 17
3 March 2015
Выпуск 694
Season 6 Episode 18
4 March 2015
Выпуск 695
Season 6 Episode 19
5 March 2015
Выпуск 696
Season 6 Episode 20
9 March 2015
Выпуск 697
Season 6 Episode 21
10 March 2015
Выпуск 698
Season 6 Episode 22
11 March 2015
Выпуск 699
Season 6 Episode 23
12 March 2015
Выпуск 700
Season 6 Episode 24
16 March 2015
Выпуск 701
Season 6 Episode 25
17 March 2015
Выпуск 702
Season 6 Episode 26
18 March 2015
Выпуск 703
Season 6 Episode 27
19 March 2015
Выпуск 704
Season 6 Episode 28
23 March 2015
Выпуск 705
Season 6 Episode 29
24 March 2015
Выпуск 706
Season 6 Episode 30
25 March 2015
Выпуск 707
Season 6 Episode 31
26 March 2015
Выпуск 708
Season 6 Episode 32
30 March 2015
Выпуск 709
Season 6 Episode 33
31 March 2015
Выпуск 710
Season 6 Episode 34
1 April 2015
Выпуск 711
Season 6 Episode 35
2 April 2015
Выпуск 712
Season 6 Episode 36
6 April 2015
Выпуск 713
Season 6 Episode 37
7 April 2015
Выпуск 714
Season 6 Episode 38
8 April 2015
Выпуск 715
Season 6 Episode 39
9 April 2015
Выпуск 716
Season 6 Episode 40
13 April 2015
Выпуск 717
Season 6 Episode 41
15 April 2015
Выпуск 718
Season 6 Episode 42
21 April 2015
Выпуск 719
Season 6 Episode 43
23 April 2015
Выпуск 720
Season 6 Episode 44
27 April 2015
Выпуск 721
Season 6 Episode 45
29 April 2015
Выпуск 722
Season 6 Episode 46
4 May 2015
Выпуск 723
Season 6 Episode 47
5 May 2015
Выпуск 724
Season 6 Episode 48
6 May 2015
Выпуск 725
Season 6 Episode 49
7 May 2015
Выпуск 726
Season 6 Episode 50
18 May 2015
Выпуск 727
Season 6 Episode 51
19 May 2015
Выпуск 728
Season 6 Episode 52
27 May 2015
Выпуск 729
Season 6 Episode 53
28 May 2015
Выпуск 730
Season 6 Episode 54
11 June 2015
Выпуск 731
Season 6 Episode 55
15 June 2015
Выпуск 732
Season 6 Episode 56
16 June 2015
Выпуск 733
Season 6 Episode 57
17 June 2015
Выпуск 734
Season 6 Episode 58
18 June 2015
