В 6-м сезоне шоу «Дорожные войны» зрителей ожидают истории о нелегких буднях пешеходов, водителей и сотрудников дорожно-патрульной службы. Проблемы представлены с очень жесткой точки зрения. В этих историях нет невиновных. Иными словами проект, продюсером которой является знаменитый аналитик Тигран Кеосаян, призвана научить людей адекватному поведению, даже в самых необычных происшествиях, которые случаются ежедневно на дорогах. Зрители смогут увидеть погоню экипажа ГИБДД за нетрезвым водителем Газели, сумасшедших женщин за рулем, драки и другие хулиганские выходки как водителей, так и пешеходов.