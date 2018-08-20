В 7-м сезоне шоу «Дорожные войны» представлены специальные репортажи с места событий. Зрители получат возможность увидеть происшествие под разными углами – как со стороны водителей, так и со стороны пострадавших. Станет понятно, что как правило во время автомобильных аварий виноваты оказываются обе стороны. Также в программе есть несколько рубрик, в том числе «Звезда на дороге» – новости об известных людях на дорогах, а также «Видео от зрителей» – ролики, которые присылают поклонники телевизионного проекта. Программа «Дорожные войны» выходит на канале «Че» с начала лета 2010 года.