Dorozhnye vojny (2010), season 7

Dorozhnye vojny season 7 poster
Dorozhnye vojny 18+
Title Сезон 7
Season premiere 20 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 50
Runtime 20 hours 50 minutes
"Dorozhnye vojny" season 7 description

В 7-м сезоне шоу «Дорожные войны» представлены специальные репортажи с места событий. Зрители получат возможность увидеть происшествие под разными углами – как со стороны водителей, так и со стороны пострадавших. Станет понятно, что как правило во время автомобильных аварий виноваты оказываются обе стороны. Также в программе есть несколько рубрик, в том числе «Звезда на дороге» – новости об известных людях на дорогах, а также «Видео от зрителей» – ролики, которые присылают поклонники телевизионного проекта. Программа «Дорожные войны» выходит на канале «Че» с начала лета 2010 года.

"Dorozhnye vojny" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Выпуск 735
Season 7 Episode 1
20 August 2018
Выпуск 736
Season 7 Episode 2
20 August 2018
Выпуск 737
Season 7 Episode 3
21 August 2018
Выпуск 738
Season 7 Episode 4
22 August 2018
Выпуск 739
Season 7 Episode 5
23 August 2018
Выпуск 740
Season 7 Episode 6
27 August 2018
Выпуск 741
Season 7 Episode 7
28 August 2018
Выпуск 742
Season 7 Episode 8
29 August 2018
Выпуск 743
Season 7 Episode 9
30 August 2018
Выпуск 744
Season 7 Episode 10
3 September 2018
Выпуск 745
Season 7 Episode 11
4 September 2018
Выпуск 746
Season 7 Episode 12
5 September 2018
Выпуск 747
Season 7 Episode 13
6 September 2018
Выпуск 748
Season 7 Episode 14
10 September 2018
Выпуск 749
Season 7 Episode 15
11 September 2018
Выпуск 750
Season 7 Episode 16
12 September 2018
Выпуск 751
Season 7 Episode 17
13 September 2018
Выпуск 752
Season 7 Episode 18
17 September 2018
Выпуск 753
Season 7 Episode 19
18 September 2018
Выпуск 754
Season 7 Episode 20
19 September 2018
Выпуск 755
Season 7 Episode 21
20 September 2018
Выпуск 756
Season 7 Episode 22
24 September 2018
Выпуск 757
Season 7 Episode 23
25 September 2018
Выпуск 758
Season 7 Episode 24
26 September 2018
Выпуск 759
Season 7 Episode 25
27 September 2018
Выпуск 760
Season 7 Episode 26
1 October 2018
Выпуск 761
Season 7 Episode 27
2 October 2018
Выпуск 762
Season 7 Episode 28
3 October 2018
Выпуск 763
Season 7 Episode 29
4 October 2018
Выпуск 764
Season 7 Episode 30
8 October 2018
Выпуск 765
Season 7 Episode 31
9 October 2018
Выпуск 766
Season 7 Episode 32
10 October 2018
Выпуск 767
Season 7 Episode 33
11 October 2018
Выпуск 768
Season 7 Episode 34
6 November 2018
Выпуск 769
Season 7 Episode 35
7 November 2018
Выпуск 770
Season 7 Episode 36
8 November 2018
Выпуск 771
Season 7 Episode 37
12 November 2018
Выпуск 772
Season 7 Episode 38
13 November 2018
Выпуск 773
Season 7 Episode 39
14 November 2018
Выпуск 774
Season 7 Episode 40
15 November 2018
Выпуск 775
Season 7 Episode 41
3 December 2018
Выпуск 776
Season 7 Episode 42
4 December 2018
Выпуск 777
Season 7 Episode 43
5 December 2018
Выпуск 778
Season 7 Episode 44
6 December 2018
Выпуск 779
Season 7 Episode 45
10 December 2018
Выпуск 780
Season 7 Episode 46
11 December 2018
Выпуск 781
Season 7 Episode 47
12 December 2018
Выпуск 782
Season 7 Episode 48
13 December 2018
Выпуск 783
Season 7 Episode 49
17 December 2018
Выпуск 784
Season 7 Episode 50
18 December 2018
TV series release schedule
