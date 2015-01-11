Menu
Episodes 2011 - 2017 season 4

Season premiere 11 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 12 minutes
"Episodes" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Эпизоды» Шон и Беверли возвращаются в Лос-Анджелес, чтобы доснять сериал «Шайбы», который, как все раньше считали, был закрыт. Мэтт обнаруживает, что его доверенный сотрудник годами воровал его деньги. Он пытается придумать новый способ экономии, но съемочной группе не особенно нравятся его эксперименты с бюджетом. Неожиданно в городе появляется старый партнер Шона по сценарию Тим с интересными новостями. Мерк делится идеей нового шоу с Кэрол и Хелен, но не находит в них поддержки. Мэтт и его бывшая жена сближаются настолько, что мужчина всерьез задумывается о повторном браке с ней.

Episode 1
Season 4 Episode 1
11 January 2015
Episode 2
Season 4 Episode 2
18 January 2015
Episode 3
Season 4 Episode 3
25 January 2015
Episode 4
Season 4 Episode 4
1 February 2015
Episode 5
Season 4 Episode 5
8 February 2015
Episode 6
Season 4 Episode 6
15 February 2015
Episode 7
Season 4 Episode 7
1 March 2015
Episode 8
Season 4 Episode 8
8 March 2015
Episode 9
Season 4 Episode 9
15 March 2015
