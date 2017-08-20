Menu
Russian
Episodes 2011 - 2017, season 5

Episodes season 5 poster
Episodes 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 20 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 16 minutes
"Episodes" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Эпизоды» новое игровое телешоу Мэтта становится хитом. Однако из-за этого ему теперь приходится ежедневно общаться с Мерком Лапидусом. Шон и Беверли работают на своего бывшего партнера. Они начинают отбор актеров для съемок проекта. Кэрол отваживается на рискованные меры, чтобы продвинуть свою гениальную, по ее мнению, идею. Мэтту приходится иметь дело с последствиями своих необдуманных действий. Он пытается уговорить Беверли и Шона написать для него очередной сериал. Мерк получает неожиданный телефонный звонок, а Кэрол узнает кое-что потрясающее о своем будущем.

"Episodes" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 5 Episode 1
20 August 2017
Episode 2
Season 5 Episode 2
27 August 2017
Episode 3
Season 5 Episode 3
10 September 2017
Episode 4
Season 5 Episode 4
17 September 2017
Episode 5
Season 5 Episode 5
24 September 2017
Episode 6
Season 5 Episode 6
1 October 2017
Episode 7
Season 5 Episode 7
8 October 2017
