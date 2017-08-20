В 5-м сезоне сериала «Эпизоды» новое игровое телешоу Мэтта становится хитом. Однако из-за этого ему теперь приходится ежедневно общаться с Мерком Лапидусом. Шон и Беверли работают на своего бывшего партнера. Они начинают отбор актеров для съемок проекта. Кэрол отваживается на рискованные меры, чтобы продвинуть свою гениальную, по ее мнению, идею. Мэтту приходится иметь дело с последствиями своих необдуманных действий. Он пытается уговорить Беверли и Шона написать для него очередной сериал. Мерк получает неожиданный телефонный звонок, а Кэрол узнает кое-что потрясающее о своем будущем.