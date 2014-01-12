В 3-м сезоне сериала «Эпизоды» Мэтт продолжает бороться со своей бывшей женой за опеку над детьми. Но его планам мешает автомобильная авария, в которую он случайно попадает вместе с ними. Шон и Беверли снова сходятся и пытаются жить дружно, но вскоре они обнаруживают, что залечить старые раны не так-то просто. Шон не может смириться с новостью о том, что его благоверная провела ночь с неотесанным красавцем Робом. Тем временем амбициям Кэрол наносится жестокий удар в интернете после того, как она в очередной раз попадает под чары своего харизматичного босса. Кастор Сотто выходит из-под контроля и хочет закрыть шоу.