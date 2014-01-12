Menu
Episodes 2011 - 2017 season 3

Episodes season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Episodes Seasons Season 3

Episodes 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 12 January 2014
Production year 2014
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 12 minutes
"Episodes" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Эпизоды» Мэтт продолжает бороться со своей бывшей женой за опеку над детьми. Но его планам мешает автомобильная авария, в которую он случайно попадает вместе с ними. Шон и Беверли снова сходятся и пытаются жить дружно, но вскоре они обнаруживают, что залечить старые раны не так-то просто. Шон не может смириться с новостью о том, что его благоверная провела ночь с неотесанным красавцем Робом. Тем временем амбициям Кэрол наносится жестокий удар в интернете после того, как она в очередной раз попадает под чары своего харизматичного босса. Кастор Сотто выходит из-под контроля и хочет закрыть шоу.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
"Episodes" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 3 Episode 1
12 January 2014
Episode 2
Season 3 Episode 2
19 January 2014
Episode 3
Season 3 Episode 3
26 January 2014
Episode 4
Season 3 Episode 4
2 February 2014
Episode 5
Season 3 Episode 5
9 February 2014
Episode 6
Season 3 Episode 6
16 February 2014
Episode 7
Season 3 Episode 7
23 February 2014
Episode 8
Season 3 Episode 8
9 March 2014
Episode 9
Season 3 Episode 9
16 March 2014
