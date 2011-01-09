Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Episodes 2011 - 2017 season 1

Episodes season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Episodes Seasons Season 1

Episodes 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 January 2011
Production year 2011
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 16 minutes
"Episodes" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Эпизоды» голливудская киностудия запускает новый амбициозный проект. Создатели собираются купить культовый сценарий известного телешоу у британских сценаристов – семейной пары Шона и Беверли Линкольн. Сперва творцы буквально оказываются на седьмом небе от счастья. После завершения съемок оригинальной версии сериала они больше не получали крупных заказов. Теперь же у них есть уникальный шанс выйти на рынок самого легендарного Голливуда и перебраться под теплые лучи солнца Лос-Анджелеса. Но они даже представить себе не могут, как сурово голливудская машина по созданию шоу проедется по их работе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
"Episodes" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 January 2011
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 January 2011
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 January 2011
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 January 2011
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 February 2011
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 February 2011
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 February 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more