В 1-м сезоне сериала «Эпизоды» голливудская киностудия запускает новый амбициозный проект. Создатели собираются купить культовый сценарий известного телешоу у британских сценаристов – семейной пары Шона и Беверли Линкольн. Сперва творцы буквально оказываются на седьмом небе от счастья. После завершения съемок оригинальной версии сериала они больше не получали крупных заказов. Теперь же у них есть уникальный шанс выйти на рынок самого легендарного Голливуда и перебраться под теплые лучи солнца Лос-Анджелеса. Но они даже представить себе не могут, как сурово голливудская машина по созданию шоу проедется по их работе.