Arli$$ 1996 - 2002 season 6

Arli$$ season 6 poster
Arli$$ 18+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 10 June 2001
Production year 2001
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Arli$$" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Арлисс» Арлисс помогает клиентке-лесбиянке и ее возлюбленной осуществить свою мечту. Затем Стэнли и Кирби рассматривают возможность инвестирования в родео, а Арлисс тем временем работает над возрождением давней идеи. Также он отправляется в Канаду, чтобы похитить целую хоккейную команду. Рита борется со старением с помощью альтернативной терапии. Пытаясь заключить контракт с известным гонщиком, Арлисс сталкивается с его многочисленными женами. Кроме того, Арлисс жаждет мести после того, как его смутил бейсбольный менеджер. В то время как Рита навещает свою семью, Кирби и Стэнли готовят сюрприз для Арлисса.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
"Arli$$" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Setting Precedents
Season 6 Episode 1
10 June 2001
Fielding Offers
Season 6 Episode 2
17 June 2001
You are Your Priorities
Season 6 Episode 3
24 June 2001
A Question of Character
Season 6 Episode 4
1 July 2001
The Price of their Toys
Season 6 Episode 5
8 July 2001
Like No Business I Know
Season 6 Episode 6
15 July 2001
Of Cabbages and Kings
Season 6 Episode 7
22 July 2001
As Others See Us
Season 6 Episode 8
29 July 2001
Giving Something Back
Season 6 Episode 9
5 August 2001
Hard Choices
Season 6 Episode 10
12 August 2001
