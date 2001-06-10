В 6-м сезоне сериала «Арлисс» Арлисс помогает клиентке-лесбиянке и ее возлюбленной осуществить свою мечту. Затем Стэнли и Кирби рассматривают возможность инвестирования в родео, а Арлисс тем временем работает над возрождением давней идеи. Также он отправляется в Канаду, чтобы похитить целую хоккейную команду. Рита борется со старением с помощью альтернативной терапии. Пытаясь заключить контракт с известным гонщиком, Арлисс сталкивается с его многочисленными женами. Кроме того, Арлисс жаждет мести после того, как его смутил бейсбольный менеджер. В то время как Рита навещает свою семью, Кирби и Стэнли готовят сюрприз для Арлисса.