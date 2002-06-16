Menu
Arli$$ 1996 - 2002, season 7

Arli$$ season 7 poster
Arli$$ 18+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 16 June 2002
Production year 2002
Number of episodes 11
Runtime 5 hours 30 minutes
"Arli$$" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Арлисс» Арлисс имеет дело с легендой бейсбола и его дочерью-тезкой и пытается воплотить в жизнь мечту игрока NBA, а Стэнли руководит студенческим проектом. Арлисс, к ужасу Кирби, находит протеже, а Рита влюбляется в шеф-повара в ресторане Стэнли. Затем Арлисс пытается осуществить свою мечту о золотом рекорде, помогая бейсболисту принять трудное решение. Кирби начинает встречаться с культуристкой, а Арлисс мотивирует травмированного игрока НФЛ. Арлисс и Кирби оказывают поддержку своему бывшему клиенту, который решил заняться политикой. Стэнли дает совет своему племяннику-футболисту.

"Arli$$" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Immortal
Season 7 Episode 1
16 June 2002
What You See is What You Get
Season 7 Episode 2
23 June 2002
In with the New
Season 7 Episode 3
30 June 2002
There's No I in Team
Season 7 Episode 4
7 July 2002
Playing It Safe
Season 7 Episode 5
21 July 2002
Moments to Remember
Season 7 Episode 6
28 July 2002
It's All in the Game
Season 7 Episode 7
4 August 2002
Standards and Practices
Season 7 Episode 8
11 August 2002
End Game
Season 7 Episode 9
18 August 2002
Profiles in Agenting
Season 7 Episode 10
1 September 2002
All That Glitters
Season 7 Episode 11
8 September 2002
