В 7-м сезоне сериала «Арлисс» Арлисс имеет дело с легендой бейсбола и его дочерью-тезкой и пытается воплотить в жизнь мечту игрока NBA, а Стэнли руководит студенческим проектом. Арлисс, к ужасу Кирби, находит протеже, а Рита влюбляется в шеф-повара в ресторане Стэнли. Затем Арлисс пытается осуществить свою мечту о золотом рекорде, помогая бейсболисту принять трудное решение. Кирби начинает встречаться с культуристкой, а Арлисс мотивирует травмированного игрока НФЛ. Арлисс и Кирби оказывают поддержку своему бывшему клиенту, который решил заняться политикой. Стэнли дает совет своему племяннику-футболисту.