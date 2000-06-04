В 5-м сезоне сериала «Арлисс» Арлисс узнает, что одного из его клиентов обвиняют в домашнем насилии. Затем Арлисс отправляет Кирби к гипнотизеру, чтобы тот излечил его от игровой зависимости. Также главному герою предстоит справиться с непростой ситуацией, когда два клиента, которые оказались товарищами по команде, начинают встречаться с одной и той же девушкой. А еще Арлисс помогает клиенту похоронить его маму, пытается уговорить «дилера марихуаны» уйти на пенсию, сделав ему специальное предложение, и начинает встречаться с тренером WNBA. В то время как бейсболисту нужна почка, Арлисс пытается убедить брата игрока пожертвовать свою.