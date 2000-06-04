Menu
Russian
Arli$$ 1996 - 2002 season 5

Arli$$ 18+
Title Сезон 5
Season premiere 4 June 2000
Production year 2000
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
В 5-м сезоне сериала «Арлисс» Арлисс узнает, что одного из его клиентов обвиняют в домашнем насилии. Затем Арлисс отправляет Кирби к гипнотизеру, чтобы тот излечил его от игровой зависимости. Также главному герою предстоит справиться с непростой ситуацией, когда два клиента, которые оказались товарищами по команде, начинают встречаться с одной и той же девушкой. А еще Арлисс помогает клиенту похоронить его маму, пытается уговорить «дилера марихуаны» уйти на пенсию, сделав ему специальное предложение, и начинает встречаться с тренером WNBA. В то время как бейсболисту нужна почка, Арлисс пытается убедить брата игрока пожертвовать свою.

7.0
11 votes
Creatures of Habit
Season 5 Episode 1
4 June 2000
Making Things Happen
Season 5 Episode 2
11 June 2000
I Get Involved
Season 5 Episode 3
18 June 2000
Comings and Goings
Season 5 Episode 4
25 June 2000
It's Who You Know
Season 5 Episode 5
9 July 2000
The Value of Honesty
Season 5 Episode 6
16 July 2000
The Sum of the Parts
Season 5 Episode 7
23 July 2000
Honoring Our Past
Season 5 Episode 8
30 July 2000
When Opportunity Knocks
Season 5 Episode 9
6 August 2000
Last Call
Season 5 Episode 10
13 August 2000
A Breed Apart
Season 5 Episode 11
20 August 2000
Where There's a Will
Season 5 Episode 12
27 August 2000
You Can Pick Your Friends...
Season 5 Episode 13
3 September 2000
