В 1-м сезоне сериала «Арлисс» в ночь, когда он должен получить награду «Герой нашего времени», Арлисс столкнулся с несколькими проблемами, среди которых зависимость Кирби от азартных игр и однополый брак одного из клиентов. В следующем эпизоде Арлисс решает использовать своего нового клиента, восходящую звезду школьного баскетбола, чтобы свести счеты с владельцем команды НБА. Затем арест лучшего боксера ставит под угрозу матч, который Арлисс продвигает как событие года. Не желая терять огромную сумму денег, которую принесет ему это мероприятие, главный герой пытается найти способ, чтобы турнир все-таки состоялся.