Arli$$ 1996 - 2002 season 1

Arli$$ season 1 poster
Arli$$ 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 August 1996
Production year 1996
Number of episodes 11
Runtime 5 hours 30 minutes
"Arli$$" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Арлисс» в ночь, когда он должен получить награду «Герой нашего времени», Арлисс столкнулся с несколькими проблемами, среди которых зависимость Кирби от азартных игр и однополый брак одного из клиентов. В следующем эпизоде Арлисс решает использовать своего нового клиента, восходящую звезду школьного баскетбола, чтобы свести счеты с владельцем команды НБА. Затем арест лучшего боксера ставит под угрозу матч, который Арлисс продвигает как событие года. Не желая терять огромную сумму денег, которую принесет ему это мероприятие, главный герой пытается найти способ, чтобы турнир все-таки состоялся.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
"Arli$$" season 1 list of episodes. TV series release schedule
A Man of Our Times
Season 1 Episode 1
10 August 1996
Negotiating: It's Never Personal
Season 1 Episode 2
14 August 1996
Athletes are Role Models
Season 1 Episode 3
21 August 1996
How to Turn a Minus Into a Plus
Season 1 Episode 4
28 August 1996
What About the Fans?
Season 1 Episode 5
4 September 1996
The Company You Keep
Season 1 Episode 6
11 September 1996
Colors of the Rainbow
Season 1 Episode 7
18 September 1996
Crossing the Line
Season 1 Episode 8
25 September 1996
Timing is Everything
Season 1 Episode 9
2 October 1996
The Client's Best Interest
Season 1 Episode 10
9 October 1996
The Stuff That Dreams are Made Of
Season 1 Episode 11
16 October 1996
TV series release schedule
