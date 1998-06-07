Menu
Arli$$ 1996 - 2002 season 3

Arli$$ season 3 poster
Arli$$ Seasons Season 3

Arli$$ 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 7 June 1998
Production year 1998
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
В 3-м сезоне сериала «Арлисс» главный герой помогает полузащитнику пройти анализы на стероиды, в то время как другой клиент настаивает на более выгодной сделке. Затем Арлисс не может найти работу квотербеку, который, по слухам, имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Фанат наносит удар клиенту Арлисса на ежегодной вечеринке Суперкубка AMM. Затем главный герой пытается завербовать склонного к самоубийству гонщика. Расследование NCAA ставит под угрозу выгодный контракт, который Арлисс заключил с иезуитским университетом. Арлисс настаивает на брачном договоре для своего клиента-баскетболиста из Африки и его невесты-еврейки.

season 3 list of episodes
The Family Trust
Season 3 Episode 1
7 June 1998
My Job is to Get Jobs
Season 3 Episode 2
14 June 1998
Whatever It Takes
Season 3 Episode 3
21 June 1998
Fans First
Season 3 Episode 4
28 June 1998
Where Do Clients Come From?
Season 3 Episode 5
5 July 1998
The Legacy
Season 3 Episode 6
12 July 1998
What Arliss Hath Joined Together...
Season 3 Episode 7
19 July 1998
The Working Man's Friend
Season 3 Episode 8
26 July 1998
Stanley Babson...Win, Place, or Show
Season 3 Episode 9
2 August 1998
Behind Every Great Client...
Season 3 Episode 10
9 August 1998
The American Game
Season 3 Episode 11
16 August 1998
What Would I Do Without Wu?
Season 3 Episode 12
23 August 1998
His Name is Arliss Michaels
Season 3 Episode 13
30 August 1998
TV series release schedule
