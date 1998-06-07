В 3-м сезоне сериала «Арлисс» главный герой помогает полузащитнику пройти анализы на стероиды, в то время как другой клиент настаивает на более выгодной сделке. Затем Арлисс не может найти работу квотербеку, который, по слухам, имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Фанат наносит удар клиенту Арлисса на ежегодной вечеринке Суперкубка AMM. Затем главный герой пытается завербовать склонного к самоубийству гонщика. Расследование NCAA ставит под угрозу выгодный контракт, который Арлисс заключил с иезуитским университетом. Арлисс настаивает на брачном договоре для своего клиента-баскетболиста из Африки и его невесты-еврейки.