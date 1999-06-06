В 4-м сезоне сериала «Арлисс» Арлисс опасается за здоровье, а Кирби помогает пожилой женщине, которая неравнодушна к бейсболу. Затем Арлисс представляет юную фигуристку, родители которой беззастенчиво тратят все заработанные дочерью деньги. В Лас-Вегасе бой, который продвигает Арлисс, может пойти наперекосяк из-за домашнего спора. Затем главный герой начинает встречаться с матерью потенциального клиента и требует, что Рита отправилась на свидание непосредственно с самим клиентом. Также главному герою предстоит разобраться с забастовкой баскетболистов и решить еще множество проблем своих подопечных.