Season premiere 17 June 1997
Production year 1997
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
Во 2-м сезоне сериала «Арлисс» клиент, который подозревает свою супругу в связи с любовником, упрашивает Арлисса выступить в роли частного сыщика. Один из давних клиентов Арлисса решает уйти из спорта по совету своей невесты. Надо ли уточнять, что главному герою это решение совсем не нравится. Затем Арлисса приглашают в Белый дом. Ситуация выходит из-под контроля, когда клиента Арлисса – профессионала боулинга – арестовывают. Кроме того, Арлисс вынужден удовлетворять желание матери молодого теннисиста, а также пытаться попасть на обложку популярного журнала Sports Illustrated.

7.0
Rate 11 votes
A Full Service Agency
Season 2 Episode 1
17 June 1997
The Value of Loyalty
Season 2 Episode 2
24 June 1997
Arliss Michaels, American
Season 2 Episode 3
1 July 1997
The World at Your Feet
Season 2 Episode 4
8 July 1997
Salary Cap This!
Season 2 Episode 5
15 July 1997
Kirby Carlisle, Trouble-Shooter
Season 2 Episode 6
22 July 1997
The Real Thing
Season 2 Episode 7
29 July 1997
Visionary for a New Millennium
Season 2 Episode 8
5 August 1997
How to Be a Good Listener
Season 2 Episode 9
12 August 1997
Truth and Responsibility
Season 2 Episode 10
19 August 1997
