Во 2-м сезоне сериала «Арлисс» клиент, который подозревает свою супругу в связи с любовником, упрашивает Арлисса выступить в роли частного сыщика. Один из давних клиентов Арлисса решает уйти из спорта по совету своей невесты. Надо ли уточнять, что главному герою это решение совсем не нравится. Затем Арлисса приглашают в Белый дом. Ситуация выходит из-под контроля, когда клиента Арлисса – профессионала боулинга – арестовывают. Кроме того, Арлисс вынужден удовлетворять желание матери молодого теннисиста, а также пытаться попасть на обложку популярного журнала Sports Illustrated.