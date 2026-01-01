Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Rig Soundtrack

Soundtrack from "The Rig"

Music from "The Rig" All info
The Rig (Prime Video Original Series Soundtrack)
The Rig (Prime Video Original Series Soundtrack) 33 tracks. Blanck Mass
Listen
Title Artist Time
1 The Rig (Main Titles) Blanck Mass 1:03
2 Wake Up Blanck Mass 0:27
3 Omen Blanck Mass 0:58
4 Fossils Digging Fossils Blanck Mass 0:31
5 Flesh Meets Floor Blanck Mass 3:25
6 Vision Blanck Mass 0:23
7 Ghost Blanck Mass 1:31
8 Helideck Blanck Mass 4:09
9 S.B.V Lights Blanck Mass 2:03
10 Body, Rejecting Blanck Mass 1:12
11 Circles Blanck Mass 1:15
12 Leck Blanck Mass 2:48
13 Search For Hutton Blanck Mass 1:35
14 Spiderdeck Blanck Mass 2:46
15 Alwyn / Discovery Blanck Mass 3:06
16 Surrender Blanck Mass 2:02
17 No Fire Without Flare Blanck Mass 4:14
18 We'll Bring Him In Blanck Mass 1:40
19 Survivors, Arriving Blanck Mass 3:45
20 Person Unknown Blanck Mass 0:58
21 Don't Let Him Out of Your Sight Blanck Mass 1:26
22 Rov Blanck Mass 2:55
23 The Altar Blanck Mass 3:10
24 Fissures Spread Blanck Mass 1:00
25 Sleep Tight Blanck Mass 4:48
26 The Charlie Blanck Mass 1:49
27 Rose Takes Control Blanck Mass 3:57
28 Bigger Than All of Us Blanck Mass 1:40
29 It's Quitting Time Blanck Mass 2:12
30 System Priming Blanck Mass 2:49
31 Life Remains in Life Blanck Mass 1:23
32 The Wave Blanck Mass 4:33
33 The Rig (End Credits) Blanck Mass 1:02
Listen to songs from "The Rig" (2023) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Rig" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more