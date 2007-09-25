В 4 сезоне сериала «Доктор Хаус» глава врачебной команды в порыве злости увольняет Чейза, Формана и Кэмерон. Теперь Грегори Хаус должен найти достойную замену коллегам, но на вакантные должности претендуют более 40 человек. Доктор Форман возвращается в клинику после своего увольнения из другой больницы. Тем временем Эмбер завязывает отношения с Уилсоном. А в городе происходит обрушение крупного офисного здания. В трагедии выживают лишь немногие счастливчики. Судьба раненой женщины со множеством повреждений костей и внутренних органов оказывается полностью в руках доктора Хауса.