Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

House M.D. 2004 - 2012 season 4

House M.D. season 4 poster
Kinoafisha TV Shows House M.D. Seasons Season 4
House M.D. 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 25 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"House M.D." season 4 description

В 4 сезоне сериала «Доктор Хаус» глава врачебной команды в порыве злости увольняет Чейза, Формана и Кэмерон. Теперь Грегори Хаус должен найти достойную замену коллегам, но на вакантные должности претендуют более 40 человек. Доктор Форман возвращается в клинику после своего увольнения из другой больницы. Тем временем Эмбер завязывает отношения с Уилсоном. А в городе происходит обрушение крупного офисного здания. В трагедии выживают лишь немногие счастливчики. Судьба раненой женщины со множеством повреждений костей и внутренних органов оказывается полностью в руках доктора Хауса.

Series rating

8.1
Rate 15 votes
8.7 IMDb

"House M.D." season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Alone
Season 4 Episode 1
25 September 2007
The Right Stuff
Season 4 Episode 2
2 October 2007
97 Seconds
Season 4 Episode 3
9 October 2007
Guardian Angels
Season 4 Episode 4
23 October 2007
Mirror Mirror
Season 4 Episode 5
30 October 2007
Whatever It Takes
Season 4 Episode 6
6 November 2007
Ugly
Season 4 Episode 7
13 November 2007
You Don't Want to Know
Season 4 Episode 8
20 November 2007
Games
Season 4 Episode 9
27 November 2007
It's a Wonderful Lie
Season 4 Episode 10
29 January 2008
Frozen
Season 4 Episode 11
3 February 2008
Don't Ever Change
Season 4 Episode 12
5 February 2008
No More Mr. Nice Guy
Season 4 Episode 13
28 April 2008
Living the Dream
Season 4 Episode 14
5 May 2008
House's Head
Season 4 Episode 15
12 May 2008
Wilson's Heart
Season 4 Episode 16
19 May 2008
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more