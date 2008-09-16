Menu
House M.D. 2004 - 2012 season 5

House M.D. season 5 poster
Kinoafisha TV Shows House M.D. Seasons Season 5
House M.D. 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 16 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"House M.D." season 5 description

В 5 сезоне сериала «Доктор Хаус» с момента шокирующей смерти Эмбер Волакис проходит два месяца. Уилсон выписывается из больницы, в то время как Кадди отчаянно пытается заставить его и Грегори Хауса восстановить их разрушенную дружбу. Тем временем в клинике проводят несколько рядовых пересадок органов, но кровь донора оказывается зараженной. Обычные операции приводят к череде смертей. В живых пока остаются лишь двое реципиентов, но и их будущее висит на волоске. Хаус нанимает частного детектива Лукаса для слежки за Уилсоном и его подчиненными. А в клинику обращается художник со странными симптомами.

Series rating

8.1
Rate 15 votes
8.7 IMDb

"House M.D." season 5 list of episodes.

Dying Changes Everything
Season 5 Episode 1
16 September 2008
Not Cancer
Season 5 Episode 2
23 September 2008
Adverse Events
Season 5 Episode 3
30 September 2008
Birthmarks
Season 5 Episode 4
14 October 2008
Lucky Thirteen
Season 5 Episode 5
21 October 2008
Joy
Season 5 Episode 6
28 October 2008
The Itch
Season 5 Episode 7
11 November 2008
Emancipation
Season 5 Episode 8
18 November 2008
Last Resort
Season 5 Episode 9
25 November 2008
Let Them Eat Cake
Season 5 Episode 10
2 December 2008
Joy to the World
Season 5 Episode 11
9 December 2008
Painless
Season 5 Episode 12
19 January 2009
Big Baby
Season 5 Episode 13
26 January 2009
The Greater Good
Season 5 Episode 14
2 February 2009
Unfaithful
Season 5 Episode 15
16 February 2009
The Softer Side
Season 5 Episode 16
23 February 2009
The Social Contract
Season 5 Episode 17
9 March 2009
Here Kitty
Season 5 Episode 18
16 March 2009
Locked In
Season 5 Episode 19
30 March 2009
Simple Explanation
Season 5 Episode 20
6 April 2009
Saviors
Season 5 Episode 21
13 April 2009
House Divided
Season 5 Episode 22
27 April 2009
Under My Skin
Season 5 Episode 23
4 May 2009
Both Sides Now
Season 5 Episode 24
11 May 2009
