В 5 сезоне сериала «Доктор Хаус» с момента шокирующей смерти Эмбер Волакис проходит два месяца. Уилсон выписывается из больницы, в то время как Кадди отчаянно пытается заставить его и Грегори Хауса восстановить их разрушенную дружбу. Тем временем в клинике проводят несколько рядовых пересадок органов, но кровь донора оказывается зараженной. Обычные операции приводят к череде смертей. В живых пока остаются лишь двое реципиентов, но и их будущее висит на волоске. Хаус нанимает частного детектива Лукаса для слежки за Уилсоном и его подчиненными. А в клинику обращается художник со странными симптомами.