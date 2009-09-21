В 6 сезоне сериала «Доктор Хаус» главный герой пытается избавиться от викодиновой зависимости. Он проходит программу детоксикации в психиатрической больнице Мэйфилда. Однако Хаус не доверяет местным специалистам и пытается обмануть врачей, не принимая лекарства. Он лишь притворяется, что идет на поправку, но постепенно осознает, что у него действительно имеются глубинные проблемы. Доктор Нолан соглашается написать разрешение на восстановление медицинской лицензии Хауса, только если тот завершит курс. Но Грегори подозревает, что намерения Нолана не так кристально чисты, как тот пытается показать.