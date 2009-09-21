Menu
Season premiere 21 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
В 6 сезоне сериала «Доктор Хаус» главный герой пытается избавиться от викодиновой зависимости. Он проходит программу детоксикации в психиатрической больнице Мэйфилда. Однако Хаус не доверяет местным специалистам и пытается обмануть врачей, не принимая лекарства. Он лишь притворяется, что идет на поправку, но постепенно осознает, что у него действительно имеются глубинные проблемы. Доктор Нолан соглашается написать разрешение на восстановление медицинской лицензии Хауса, только если тот завершит курс. Но Грегори подозревает, что намерения Нолана не так кристально чисты, как тот пытается показать.

8.1
Rate 15 votes
8.7 IMDb

Broken
Season 6 Episode 1
21 September 2009
Epic Fail
Season 6 Episode 2
28 September 2009
The Tyrant
Season 6 Episode 3
5 October 2009
Instant Karma
Season 6 Episode 4
12 October 2009
Brave Heart
Season 6 Episode 5
19 October 2009
Known Unknowns
Season 6 Episode 6
9 November 2009
Teamwork
Season 6 Episode 7
16 November 2009
Ignorance is Bliss
Season 6 Episode 8
23 November 2009
Wilson
Season 6 Episode 9
30 November 2009
The Down Low
Season 6 Episode 10
11 January 2010
Remorse
Season 6 Episode 11
25 January 2010
Moving the Chains
Season 6 Episode 12
1 February 2010
5 to 9
Season 6 Episode 13
8 February 2010
Private Lives
Season 6 Episode 14
8 March 2010
Black Hole
Season 6 Episode 15
15 March 2010
Lockdown
Season 6 Episode 16
12 April 2010
Knight Fall
Season 6 Episode 17
19 April 2010
Open and Shut
Season 6 Episode 18
26 April 2010
The Choice
Season 6 Episode 19
3 May 2010
Baggage
Season 6 Episode 20
10 May 2010
Help Me
Season 6 Episode 21
17 May 2010
