House M.D. 2004 - 2012 season 7

House M.D. season 7 poster
House M.D. 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 20 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"House M.D." season 7 description

В 7 сезоне сериала «Доктор Хаус» Хаус и Кадди берут небольшой отпуск, чтобы поговорить о своих странных отношениях и решить, как вести себя дальше. Тем временем в клинике остается лишь один практикующий хирург в отделении неотложной помощи. Когда накануне операции он оказывается не готов к работе, команде приходится выкручиваться на ходу, чтобы отделение не закрыли. В клинику поступает подросток-скейтбордист, потерявший сознание во время соревнований. Его родители вынуждены принять непростое решение: рискнуть жизнью ребенка или осознанно лишить его возможности заниматься любимым спортом.

8.1
"House M.D." season 7 list of episodes.

Now What?
Season 7 Episode 1
20 September 2010
Selfish
Season 7 Episode 2
27 September 2010
Unwritten
Season 7 Episode 3
4 October 2010
Massage Therapy
Season 7 Episode 4
11 October 2010
Unplanned Parenthood
Season 7 Episode 5
18 October 2010
Office Politics
Season 7 Episode 6
8 November 2010
A Pox on Our House
Season 7 Episode 7
15 November 2010
Small Sacrifices
Season 7 Episode 8
22 November 2010
Larger Than Life
Season 7 Episode 9
17 January 2011
Carrot or Stick
Season 7 Episode 10
24 January 2011
Family Practice
Season 7 Episode 11
7 February 2011
You Must Remember This
Season 7 Episode 12
14 February 2011
Two Stories
Season 7 Episode 13
21 February 2011
Recession Proof
Season 7 Episode 14
28 February 2011
Bombshells
Season 7 Episode 15
7 March 2011
Out of the Chute
Season 7 Episode 16
14 March 2011
Fall from Grace
Season 7 Episode 17
21 March 2011
The Dig
Season 7 Episode 18
11 April 2011
Last Temptation
Season 7 Episode 19
18 April 2011
Changes
Season 7 Episode 20
2 May 2011
The Fix
Season 7 Episode 21
9 May 2011
After Hours
Season 7 Episode 22
16 May 2011
Moving On
Season 7 Episode 23
23 May 2011
