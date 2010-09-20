В 7 сезоне сериала «Доктор Хаус» Хаус и Кадди берут небольшой отпуск, чтобы поговорить о своих странных отношениях и решить, как вести себя дальше. Тем временем в клинике остается лишь один практикующий хирург в отделении неотложной помощи. Когда накануне операции он оказывается не готов к работе, команде приходится выкручиваться на ходу, чтобы отделение не закрыли. В клинику поступает подросток-скейтбордист, потерявший сознание во время соревнований. Его родители вынуждены принять непростое решение: рискнуть жизнью ребенка или осознанно лишить его возможности заниматься любимым спортом.