House M.D. 2004 - 2012 season 1

House M.D. season 1 poster
House M.D. 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2004
Production year 2004
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"House M.D." season 1 description

В 1 сезоне сериала «Доктор Хаус» в центре событий оказывается выдающийся врач, обладающий уникальным профессиональным чутьем. Грегори Хаус – современный гений, медицинский талант которого подобен животным инстинктам. Он возглавляет команду профессионалов, которые ежедневно спасают жизни людей. Хаус может поставить верный диагноз, даже когда другие специалисты умывают руки. Он успешно проводит совершенно безнадежные, на первый взгляд, операции, когда судьба человека зависит от одного движения врача. Однако у него есть и слабая сторона – человеческие отношения. Герой лишен эмпатии и не может найти родственную душу.

"House M.D." season 1 list of episodes.

Pilot
Season 1 Episode 1
16 November 2004
Paternity
Season 1 Episode 2
23 November 2004
Occam's Razor
Season 1 Episode 3
30 November 2004
Maternity
Season 1 Episode 4
7 December 2004
Damned If You Do
Season 1 Episode 5
14 December 2004
The Socratic Method
Season 1 Episode 6
21 December 2004
Fidelity
Season 1 Episode 7
28 December 2004
Poison
Season 1 Episode 8
25 January 2005
DNR
Season 1 Episode 9
1 February 2005
Histories
Season 1 Episode 10
8 February 2005
Detox
Season 1 Episode 11
15 February 2005
Sports Medicine
Season 1 Episode 12
22 February 2005
Cursed
Season 1 Episode 13
1 March 2005
Control
Season 1 Episode 14
15 March 2005
Mob Rules
Season 1 Episode 15
22 March 2005
Heavy
Season 1 Episode 16
29 March 2005
Role Model
Season 1 Episode 17
12 April 2005
Babies & Bathwater
Season 1 Episode 18
19 April 2005
Kids
Season 1 Episode 19
3 May 2005
Love Hurts
Season 1 Episode 20
10 May 2005
Three Stories
Season 1 Episode 21
17 May 2005
Honeymoon
Season 1 Episode 22
24 May 2005
