В 1 сезоне сериала «Доктор Хаус» в центре событий оказывается выдающийся врач, обладающий уникальным профессиональным чутьем. Грегори Хаус – современный гений, медицинский талант которого подобен животным инстинктам. Он возглавляет команду профессионалов, которые ежедневно спасают жизни людей. Хаус может поставить верный диагноз, даже когда другие специалисты умывают руки. Он успешно проводит совершенно безнадежные, на первый взгляд, операции, когда судьба человека зависит от одного движения врача. Однако у него есть и слабая сторона – человеческие отношения. Герой лишен эмпатии и не может найти родственную душу.