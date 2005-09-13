Menu
House M.D. 2004 - 2012 season 2

House M.D. season 2 poster
House M.D. 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"House M.D." season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Доктор Хаус» герой пытается справиться со своими чувствами к своей бывшей девушке Стейси Уорнер. Он обследует ее супруга и ставит ему страшный диагноз – острую перемежающуюся порфирию. Чтобы быть рядом с мужем, Стейси устраивается работать в юридическое отделение больницы Принстон-Плейнсборо. Однако заодно она приближается и к бывшему любовнику Грегори Хаусу. Тем временем у заключенного в камере смертников обнаруживаются странные симптомы. Установить верный диагноз больному может лишь один специалист. Но Кэмерон считает, что талант Хауса лучше направить в другое русло.

8.1
8.7 IMDb

Acceptance
Season 2 Episode 1
13 September 2005
Autopsy
Season 2 Episode 2
20 September 2005
Humpty Dumpty
Season 2 Episode 3
27 September 2005
TB or Not TB
Season 2 Episode 4
1 November 2005
Daddy's Boy
Season 2 Episode 5
8 November 2005
Spin
Season 2 Episode 6
15 November 2005
Hunting
Season 2 Episode 7
22 November 2005
The Mistake
Season 2 Episode 8
29 November 2005
Deception
Season 2 Episode 9
13 December 2005
Failure to Communicate
Season 2 Episode 10
10 January 2006
Need to Know
Season 2 Episode 11
7 February 2006
Distractions
Season 2 Episode 12
14 February 2006
Skin Deep
Season 2 Episode 13
20 February 2006
Sex Kills
Season 2 Episode 14
7 March 2006
Clueless
Season 2 Episode 15
28 March 2006
Safe
Season 2 Episode 16
4 April 2006
All In
Season 2 Episode 17
11 April 2006
Sleeping Dogs Lie
Season 2 Episode 18
18 April 2006
House vs. God
Season 2 Episode 19
25 April 2006
Euphoria (1)
Season 2 Episode 20
2 May 2006
Euphoria (2)
Season 2 Episode 21
3 May 2006
Forever
Season 2 Episode 22
9 May 2006
Who's Your Daddy?
Season 2 Episode 23
16 May 2006
No Reason
Season 2 Episode 24
23 May 2006
