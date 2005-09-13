Во 2 сезоне сериала «Доктор Хаус» герой пытается справиться со своими чувствами к своей бывшей девушке Стейси Уорнер. Он обследует ее супруга и ставит ему страшный диагноз – острую перемежающуюся порфирию. Чтобы быть рядом с мужем, Стейси устраивается работать в юридическое отделение больницы Принстон-Плейнсборо. Однако заодно она приближается и к бывшему любовнику Грегори Хаусу. Тем временем у заключенного в камере смертников обнаруживаются странные симптомы. Установить верный диагноз больному может лишь один специалист. Но Кэмерон считает, что талант Хауса лучше направить в другое русло.